Renault doorbreekt grens van 1000 pk met motor in kwalificatie-trim

Renault lijkt op de goede weg te zijn met haar krachtbron. Ruim vijf jaar na de introductie heeft de Franse fabrikant de grens van 1000 pk doorbroken met haar V6-turbomotor.

De V6-turbomotoren met hybride-component worden sinds begin 2014 in de Formule 1 gebruikt. Daarvoor werd tussen 2006 en 2013 gebruik gemaakt van V8-motoren, zonder turbo. In 2009 en tussen 2011 en 2013 was er wel een hybride-component in het KERS-systeem. Voordat de V8-motoren hun intrede deden, werden er 3,0 liter V10-motoren gebruikt, terwijl daarvoor het gebruik van V8-, V10 en V12-motoren was toegestaan.

De ontwikkelingswedloop tussen fabrikanten Ferrari, Mercedes, Renault en Honda zorgt ervoor dat de V6-motoren krachtiger en krachtiger geworden zijn. Ten tijde van de introductie in 2014 haalden de meeste krachtbronnen met moeite de 850 pk, maar in de afgelopen vijf jaar is er veel vermogen gewonnen. Mercedes en Ferrari tikten in een eerder stadium de 1000 pk al aan en dat lijkt Renault ook nu ook gelukt.

Volgens Remi Taffin, de technisch directeur van de Franse motorenafdeling, is de 1000 pk 'in verschillende kwalificaties' al gehaald. "Dit seizoen hebben we de 1000 pk al aangetikt tijdens verschillende kwalificatiesessies. Het is momenteel nog niet mogelijk om dit vermogen constant uit onze motor te halen, want vele factoren kunnen de motorprestaties beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de karakteristieken van het circuit en de weersomstandigheden."