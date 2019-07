Daniil Kvyat beleeft droomweekend met P3: "Gisteren ook nog mijn dochter geboren"

Over de Formule 1-carrière van Daniil Kvyat kan inmiddels een geweldige bestseller geschreven worden. De Rus beleefde een prima debuutjaar in 2014 bij Scuderia Toro Rosso en werd na het vertrek van Sebastian Vettel bij Red Bull Racing prompt gepromoveerd naar de hoofdmacht van het energiedrankconcern. Anderhalf jaar later had de Rus zijn teamgenoot Daniel Ricciardo in 2015 verslagen, maar na vier races in 2016 werd de Rus teruggezet naar Scuderia Toro Rosso, omdat Red Bull Racing Max Verstappen per se in de hoofdmacht wilde hebben. Na twee mindere seizoenen bij Toro Rosso, verdween Kvyat helemaal van de grid afgelopen jaar. Door het vertrek van Daniel Ricciardo zaten de twee Red Bull-teams echter verlegen om rijders en dus werd Daniil Kvyat weer van stal gehaald. De Rus leek zich na een jaar van de grid te zijn geweest weer herpakt te hebben en vandaag culmineerde dat in een ongelooflijke derde plaats op Hockenheim.

"Dit was geweldig en het is geweldig om weer terug te zijn op het podium," betoogde Kvyat. "Ik kan het niet geloven, dat het gelukt is met Toro Rosso om na elf jaar weer op het podium te staan. De race was echt knotsgek. Dit was echt een horrorfilm met een tintje komedie."

Martin Brundle vroeg en passant nog even hoe het stond met het aanstaande vaderschap van Kvyat, maar de Rus had na het binnenhalen van P3 nog meer heugelijk nieuws: "Ja, het weekend is nu helemaal compleet, want gisteren is mijn dochter geboren."