Grosjean: "Specificatie auto uit Melbourne voelde veel beter aan"

Haas F1 reed op Silverstone met twee auto's van een verschillende specificatie. Dat experiment zet het team voort in Duitsland en Romain Grosjean is daar blij mee, omdat hij de specificatie van Australiër veel beter vond aanvoelen.

Door met auto's van verschillende specificaties te rijden, wil Haas F1 achterhalen wat er dit jaar fout is gegaan. Na tien races staat het Amerikaanse team negende in het kampioenschap voor constructeurs. Kevin Magnussen rijdt in Duitsland wederom met de nieuwste specificatie, terwijl Grosjean wederom plaatsneemt in de auto met de specificatie van de eerste race in Australië.

"Het was een goede test. Een lastige beslissing voor het team, maar wel een goede test. Toen we de upgrade meenamen naar Barcelona, wilde ik op vrijdagavond terug naar het oude pakket. Het gevoel was aan de achterkant niet zo goed, vooral in de redelijk snelle en snelle bochten. Sindsdien is het gevoel in die bochten niet goed."

"De auto voelde een stuk beter toen ik terugging naar de specificatie van Melbourne. Het laat zien dat er iets niet werkte zoals verwacht. De jongens van de aerodynamica kijken er nu naar, maar we weten dat het onze zwakte is. Natuurlijk heeft het pakket van de lancering ook wat beperkingen. Die heeft bijvoorbeeld minder downforce, maar de stabiliteit is beter."

Geen zorgen om toekomst bij Grosjean

Grosjean heeft het lastig dit seizoen en dat leidt tot speculatie over zijn toekomst. De Fransman maakt zich echter geen zorgen. "Het verandert niets aan de zaak. Ik ga met hetzelfde doel als altijd naar Hockenheim. Ik probeer altijd mijn best te doen, een goede race te rijden en trots te zijn op wat ik gedaan heb. Als dat een top 10 is, geweldig. Zo niet, dan heb je alles gegeven."