Max Verstappen en Lando Norris winnen virtuele 24 uur van Spa

Max Verstappen en Lando Norris komen vaak samen in actie voor Team Redline. Dit keer deden de twee coureurs mee met de iRacing 24 uur van Spa. De coureurs hadden de overwinning allang in het vizier, maar aan het einde gebeurde er iets bizars: Verstappen's pedaal van zijn pedalenset brak af. Lando Norris hielp de Nederlander uit de brand en kroop de laatste 10 minuten van de race achter het stuur. Elke stint duurde drie uur en net in de laatste 10 minuten was de overwinning nog twijfelachtig, maar Norris bracht de Audi R8 toch als eerste over de streep.

Het event is terug te kijken via YouTube.