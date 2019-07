Voormalig Formule 1-coureur Nico Rosberg is vol lof over de Britse Grand Prix en met name over Silverstone, de locatie waar de race jaarlijks plaatsvindt. De wereldkampioen van 2016 noemt het circuit 'misschien wel het meest legendarische ter wereld'.

Dat heeft volgens Rosberg meerdere oorzaken. De uitdagende en snelle layout van het circuit zorgen ervoor dat de coureurs op de proef worden gesteld, terwijl het Britse publiek altijd op de banken staat voor mooie acties. "Zelfs als Duitser werd ik hier toegejuicht", vertelt Rosberg daarover. Daarnaast helpt de prachtige trofee die klaarstaat voor de winnaar ook mee.