Brawn: "Red Bull Racing duidelijk tweede team aan het einde Britse Grand Prix"

Red Bull Racing heeft de afgelopen weken flinke progressie geboekt en dat heeft ook Ross Brawn gezien. De autosportbaas van Liberty ziet dat het Oostenrijkse team nu het tweede team is na Mercedes, wat zowel te danken is aan het team zelf als motorleverancier Honda.

Red Bull Racing was in de openingsfase van 2019 nog het derde team in de pikorde, waarbij Mercedes en Ferrari sterker waren. In Oostenrijk was het team van de energiedrankjesgigant echter degene die de hegemonie van de Zilverpijlen doorbrak en ook in Groot-Brittannië was het team sterk. Op basis van racesnelheid leek alleen Mercedes sneller dan Red Bull en dat viel ook op bij Brawn, zo vertelde hij in zijn column op Formula1.com.

"Hoewel geen van hun coureurs op het podium stond, bleek Red Bull aan het eind van het weekend op Silverstone het tweede team. Ze staan steeds dichterbij Mercedes en Ferrari in de kwalificatie en in de race was het team qua prestaties beter dan de Italianen. Uiteindelijk maakte alleen de botsing tussen Verstappen en Vettel een einde aan de podiumkansen van de Nederlander."

Ontwikkelingen Red Bull en Honda doorslaggevend

Brawn looft de ontwikkelingen van Red Bull, maar ook van motorleverancier Honda. "De credits voor de verbeteringen van het team moeten eerlijk verdeeld worden tussen Red Bull, dat wederom op het vlak van het chassis en de aerodynamica bewijst zich sterk te ontwikkelen, en Honda, die ongetwijfeld mensen verrassen met de snelheid waarmee ze progressie boeken met hun krachtbron."

"Het is belangrijk voor de Formule 1 dat het Japanse bedrijf terugkeert aan de top, omdat het de competitie beter maakt. Twee jaar geleden was er een echt risico dat Honda de stekker zou trekken uit hun betrokkenheid in het hybride tijdperk en het is prijzenswaardig dat ze een manier gevonden hebben om verder te gaan met minder druk, vorig jaar bij Toro Rosso, voordat ze de krachten bundelden met een topteam als Red Bull."

Brawn wil alle leveranciers zien strijden om zeges

In de toekomst hoopt Brawn alle motorleveranciers om de zeges te zien strijden en de eerste tekenen daarvan ziet hij nu al. "Ons doel is dat alle vier motorfabrikanten verbonden zijn aan een echt competitief team en daar begint het nu op te lijken, want laten we niet vergeten dat Renault, dat sinds 2014 12 races won met Red Bull, goede progressie boekt met hun fabrieksteam en als leverancier van het sterk verbeterde McLaren."