McLaren overweegt focus al te verleggen naar bolide 2020

McLaren overweegt de ontwikkeling van haar huidige bolide stil te leggen en de focus te verleggen naar 2020. Door dat te doen hoopt McLaren komend seizoen een volgende stap vooruit te kunnen zetten.

Na een aantal zeer moeizame jaren lijkt McLaren de weg omhoog weer gevonden te hebben. Vorig jaar werd het Britse team nog zesde bij de constructeurs, vooralsnog staan ze dit jaar vierde in het kampioenschap. De afgelopen races meldden Lando Norris en Carlos Sainz zich steevast voorin de middenmoot, terwijl McLaren vorig seizoen vaak moeite had om in de buurt van punten te komen.

Volgend seizoen wil het team nog een stap zetten en daarom wordt volgens teambaas Andreas Seidl overwogen om de aandacht al naar de bolide voor 2020 te verschuiven. "We zijn lang geleden begonnen met het werk aan de auto voor 2020. Dat gebeurde veel eerder dan vorig jaar. We zitten nu in het proces om te plannen wanneer we de ontwikkeling van de huidige auto helemaal stoppen en alle bronnen in gaan zetten bij de nieuwe auto, zodat we in 2020 een volgende stap kunnen zetten."

Seidl blij met ontwikkelingen van Renault-motor

Tegenover Auto, Motor und Sport heeft Seidl niets te klagen over de krachtbronnen van Renault en de manier waarop de Fransen zich ontwikkelen. "Het is goed om te horen dat Renault doorgaat met investeren. Daarom levert dat ons ook geen hoofdpijndossier op. Hun ontwikkeling deze winter is erg bemoedigend geweest en de laatste upgrades brachten ook de beloofde progressie."

Seidl vertelde ook dat hij iemand is die graag ziet dat zijn mensen de moed hebben van de grote teams om risico's te nemen. "De cultuur binnen het team moet veranderen. Ik ben iemand die mensen aanmoedigt om risico's te nemen en ze daarna te beschermen als het fout gaan. Je moet er alleen voor zorgen dat een fout niet twee keer gemaakt wordt."