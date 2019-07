Kvyat over blokkeren: "Wat moet ik ervan zeggen? Een schande"

Het terugkerende probleem van coureurs die in hun snelle ronde op worden gehouden tijdens de kwalificatie zorgde ook vandaag weer voor teleurstellingen. Dit keer was het Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat die opgehouden werd in de laatste twee bochten doordat er drie coureurs voor hem in de weg reden.

Als gevolg ervan schoot de Rus van de baan en strandde hij in Q1 waardoor hij morgen vanaf P18 zal moeten starten. Na de kwalificatie vertelde hij onder andere tegen GPToday.net: "Tja, wat moet ik ervan zeggen? Het is een schande. Ik werd geblokkeerd en mijn kwalificatie was naar de klote. We zullen morgen ons best doen om een goede race te rijden. Jammer dat het zo moet zijn want de wagen voelde echt heel goed vandaag."