Verstappen: "Slechte kwaliteit racen komt door huidige auto's, motoren en banden"

De huidige auto's in de Formule 1 krijgen vaak de schuld van het gebrek aan gevechten in de sport. Volgens Max Verstappen niet geheel terecht, want ook de banden spelen daarin een rol.

Afgelopen week barstte er weer een stortvloed aan kritiek los op de huidige situatie in de Formule 1. De Franse Grand Prix was saai en werd een optocht genoemd. Voor 2021 staan er drastische reglementswijzigingen op het programma om ervoor te zorgen dat races weer spannender worden en dat er meer en makkelijker ingehaald gaat worden. Volgens Verstappen moet er echter ook naar de banden gekeken worden.

Ook motoren punt van aandacht volgens Verstappen

"Natuurlijk is het geweldig om ronderecords en dergelijke te zetten. Maar als we slechts een of twee seconden langzamer zouden gaan, zouden we elkaar al beter kunnen volgen. Dat zou geweldig zijn. Het ligt echter niet alleen aan de auto, maar ook aan de banden. Als je twee of drie ronden echt dicht achter iemand rijdt, oververhitten je banden en begin je te veel te glijden. Meestal laat je je dan wat afzakken."

"Je weet namelijk dat je eerder moet stoppen als je daar wel blijft rijden, wat je hele race beïnvloedt. Het is dus een combinatie van zowel de auto's als de banden. We moeten voor de auto een andere manier vinden waarop die downforce genereert waardoor we dichterbij elkaar kunnen rijden. Ook qua banden moeten we het beter doen, dus hopelijk kunnen we Pirelli daarmee helpen."

Ten slotte is Verstappen ook van mening dat de prestaties van de krachtbronnen dichterbij elkaar moeten liggen dan nu het geval is. "Momenteel zijn de verschillen tussen de motoren nog te groot. Dat kunnen we misschien verhelpen door de motoren minder complex te maken. Ik snap dat we hybride motoren moeten blijven gebruiken, maar ik denk dat het wel beter kan."