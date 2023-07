Daar stond AlphaTauri-chef Franz Tost dan, zo blij als een kind toen Daniel Ricciardo kwam aangewaggeld op het oude nest. Een innige omhelzing en een brede grijns op het gezicht. De verlosser was terug!

Tost deed de deur open van de fabriek, nog net zonder rode loper (was vast geen tijd voor), maar het gebouw was binnen en buiten op de wanden gestickerd met honingpotten, een verwijzing naar Ricciardo's bijnaam Honey Badger. In de hal klapten het uitgerukte personeel keihard voor de grote messias.

Nyck de Vries? Die is door AlphaTauri meteen uitgewist, alsof hij nooit daar heeft bestaan. Het is The Bourne Identity in het klein. 10 Grand Prix, maanden samengewerkt met zijn monteurs. Alles in een split second vergeten.

Als Red Bull je niet meer moet, ben je niet meer dan een voetnoot in een simpel Twitter-bericht. Bij het grofvuil en door.

Om vlak daarna Ricciardo als een God neer te zetten op sociale media. Bij McLaren faalde de Australiër glashard, maar een legendarische bandentest heeft de Australiër omgevormd tot een coureur die het hok van een AlphaTauri gaat omtoveren tot een raket.

Tegenover een F2 -en Formule E-kampioen, een gentleman en een harde werker is dat oneerlijk. Het voelde als een trap na en dat heeft De Vries niet verdiend.