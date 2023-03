Het is mode om incorrecte informatie te verstekken. Als de aandacht van het publiek verslapt, wordt de speelkaart ‘onverklaarbare wending’ steeds vaker en steeds grover ingezet. Neem nou de voorbeschouwingen op de aanstaande Grand Prix. Je denkt toch niet werkelijk dat Ferrari op pure snelheid gaat winnen?

Na het zondagmiddagritje in Sakhir is iedereen het erover eens: Max Verstappen rijdt dit jaar met zijn ogen dicht naar wereldtitel nummer drie. Hij sloeg zijn concurrenten tot pulp, terwijl-ie in de slotfase van de wedstrijd het motorvermogen terugschroefde. Een grotere vorm van machtsvertoon bestaat gewoonweg niet. De stierenstal van Verstappen en consorten is onhoudbaar. Voor spanning mogen we wachten op 2024.

Tsja. Om te concluderen dat het kampioenschap voorbij is terwijl er nog 22 Grands Prix op het programma staan is wellicht wat vervelend, maar in ieder geval gebaseerd op realisme. Die conclusie komt de alsmaar commerciëler denkende Formule 1 – en de mediakanalen die ervan verslag doen – echter niet ten goede. Zodoende wordt het plot ineens rigoureus aangepast, als het ware een toneelvoorstelling die enkel door een krankzinnige deus ex machina kan worden gered. Ondanks het feit dat ze in Bahrein kansloos waren, is Ferrari volgens sommigen pardoes kanshebber op de Saudische zege.

Dit is een handelswijze uit het boekje van de moderne politiek. We zien het, as we speak, gebeuren tijdens de voorbereidingen op de Provinciale Statenverkiezingen. Beleidsbepalers hebben er anno 2023 een handje van om complete lariekoek te verkondigen, zolang het henzelf maar ten goede komt. ‘Lieve mensen, we deden het de vorige vijftien keren zo en zo, en dat kwam jullie niet ten goede, maar we beloven het de zestiende keer écht anders te doen.’

Uhuh.

Beeldvorming van de Formule 1 holt in sneltreinvaart dezelfde kant op. Er worden vijftig tinten onzin gekleurd om af te wijken van wat er daadwerkelijk gaande is. De keiharde feiten vertellen dat Red Bull mijlenver voor ligt. Wat er sinds Bahrein gebeurt, is dat grafieken op een dusdanige wijze worden gekanteld dat ze precies in het straatje passen waar wij dolgraag doorheen zouden kuieren.

‘Ferrari heeft een hogere topsnelheid’ is het argument dat wordt aangewend om een compleet onverwachte wending aan te kondigen. Voor het gemak wordt vergeten dat de roden in Bahrein met minder downforce reden en bovenal in racetrim ruim driekwart minuut aan de broek kregen. Daarnaast bestaat die kartbaan in Jeddah, die Max Verstappen (de persoon die anderhalf jaar geleden vijfhonderd meter tekort kwam voor de Beste Kwalificatieronde Ooit) op het lijf is geschreven, louter uit razendsnelle bochten – juist datgene waar de RB19 wel pap van lust.

Maar wanhoop niet. Net zoals de moderne politiek, heeft ook de Formule 1 een geheime troefkaart om alle voorgaande resultaten overbodig te maken. Men kan halverwege het seizoen een nieuwe set technische richtlijnen introduceren om ervoor te zorgen dat het speelveld naar eigen goeddunken verandert. Onder de streep kan alles wat recht is, krom worden gebogen – en over het algemeen gebeurt dat ook wel.

Door René Oudman