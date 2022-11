Oud zeer is niets anders dan ballast. Je kunt boos blijven vanwege vroegere gebeurtenissen, maar dan besteed je er onderbewust continu energie aan. Loslaten is veel effectiever. Tot deze conclusie kwam ik bij een reünie van de middelbare school.

Zoals u, mijn vaste lezer, na jarenlange pennenvruchten inmiddels in de smiezen heeft: ik ben een beetje recalcitrant. Dat is altijd zo geweest. Kan je ongeveer nagaan hoe mijn puberteit verliep: die middelbare school was een vrij memorabele onderneming. Destijds vond ik vaak dat mij onrecht werd aangedaan. Gaandeweg verandert dat perspectief. Je wordt volwassen, neemt eigen gedrag onder de loep. Tot mijn eigen verbazing werd ik bij de reünie door de rector gevraagd om hem in de nabije toekomst persoonlijk te helpen met pedagogische vraagstukken. Iets met ervaringsdeskundigheid.

Mijn les is dat verbinding het wint van oud zeer. Dat is iets wat de familie Verstappen ook zou kunnen weten. Het tegendeel blijkt waar. Een Britse verslaggever – van het type tongue-in-cheek dat geen vlieg kwaad doet – heeft iets stoms gezegd. Althans: de Verstappens vinden het stom. Daarom boycot Max de Britse verslaggever en ál zijn tientallen collega’s.

Waar het over gaat? Een futiliteit. In de juiste context geeneens een speldenprikje. Korte samenvatting: verslaggever gebruikt het woord robbed, gejat, om de titelstrijd van 2021 als het ware een overdreven filmscript te duiden. Een gebbetje met Hollywood-achtige insteek, omdat Brad Pitt zo nadrukkelijk over de Amerikaanse paddock paradeerde. Nul kwade intenties, zijn eigen stijl.

Wat volgt is een boycot. Max, of beter gezegd, Jos Verstappen cancelt de verslaggever. Oud zeer, want Jos Verstappen heeft in zijn vijftien racejaren ongeveer zestienduizend keer de geuzennaam Grindbak-Jos voorbij horen komen. Die framing heeft hem marktwaarde gekost, al is de reactie van het slachtoffer soms van even grote invloed als de oorzaak. In zijn rol als racevader offert Jos daarom ieder medialid dat iets vervelends zegt over zoonlief.

En dat is jammer. Sterker nog: dat is overbodig en onnodig. Het voedt de polarisatie. Twitter ging alweer los. In een tijd als deze, waarin nuance afsterft en iedereen zonder het verhaal te kennen een mening vormt, verwordt onverwerkt oud zeer in één vingerknip tot mediarel en censuurpolitiek. Want denk maar niet dat Sky Sports, de zender in kwestie, de komende maanden kritisch over Max Verstappen spreekt. Robbed is geen gezellige terminologie, maar Max is inmiddels tweevoudig wereldkampioen. Zijn plaats in de eeuwige geschiedenis is gewaarborgd en dit soort onschuldig taalgebruik doet daar niets aan af.

Met één kwinkslag was dit gedoetje trouwens uit de lucht geholpen. Als Max met een ferme knipoog richting de Britse verslaggever iets had gezegd als ‘remember, when I robbed Hamilton’, was de score gelijkspel. Juist door deze boycotreactie is er een lading. Bovendien doet dat stampvoetende, ‘ze doen ons tekort’-gedrag afbreuk aan het karakter van een volwassen stercoureur.

Oud zeer moet je niet laten borrelen, want dan loopt het vanzelf weer over. Juist door het los te laten, kunnen er nieuwe, fijnere mogelijkheden ontstaan.

René Oudman