Naast gokken en knokken kan je binnenkort ook Formule 1-wagens kijken in Las Vegas. Aangezien het van grote importantie was om een derde Amerikaanse Grand Prix te introduceren, is-ie er nu ook daadwerkelijk doorgedrukt. Menig liefhebber vermoedt een zoveelste zakkenvulactie.

Dat is volgens Stefano Domenicali – admiraal van de afdeling amnesie – níét het geval. Hij beweert met de trek naar Vegas twee aandachtspunten te verwezenlijken, te weten een demografische en eentje wat betreft locatie. Dat laatste begrijp ik, West-Amerika stond hoog op de verlanglijst. Nu nog eentje in Indianapolis of Detroit en het kwartet is vol. Maar demografie? Van alle inwoners van downtown Vegas heeft 94 procent een West-Europese of Spaanstalige afkomst.

Als ‘demografisch’ codetaal is voor ‘de gekleurde bevolking’ dan piest Domenicali andermaal over zijn eigen schoenen. De Afro-Amerikaan woont niet downtown, maar in de voorstad. Bovendien is de koopkracht aldaar niet van het niveau ‘kom, we gaan naar een krankzinnig duur sportevenement’. Wie demografie daadwerkelijk als agendapunt ziet, organiseert een race in ruraal Kenia.

Los van die glijpartij rijst de vraag: gaat een race in Vegas dit keer wél werken? Austin vorig jaar was volle bak en de F1-kaartjes voor Miami schijnen heel hard te gaan, dus F1-aandacht in Amerika is niet van de lucht. Als Vegas uitverkoopt, heeft het mijn zegen. Dit is nu eenmaal het tijdperk waarin je jezelf moet verkopen of je verzuipt. Daarom valt er wat voor te zeggen om bijvoorbeeld de Franse GP te slachtofferen.

Puristen roepen: ‘maar Frankrijk organiseerde de eerste autorace ooit en heeft twee GP-winnaars op de grid.’ Correct, maar hoeveel luitjes zitten er in Paul Ricard op de tribune?

Eén van de kritieken op Vegas wees op het mogelijke verdwijnen van historische races. Denk aan Monaco, dat tot op de dag van vandaag geen entry fee betaalt. Dat gaat goed tot het fout gaat. Mocht het zover komen, is het dan echt zo’n drama om Monaco te missen? Van de afgelopen tien races aldaar waren er twee de moeite waard. Ricciardo won er nota bene met een halfgare auto, dat kan niet het idee zijn van een snelheidswedstrijd.

Op mijn agenda staan eveneens twee aandachtspunten, al zijn dat niet demografie en locatie. Ik denk aan twee V’s, variëteit en veiligheid. Nieuwe aanwas is prima, laat maar komen – maar houd de twee V's in het achterhoofd. Van de laatste drie nieuwe circuits – en dan bedoel ik nieuw-uit-de-grond-gestampte-baantjes en geen herintreders of vervangers –, dus Baku, Jeddah en Miami, lopen er drie kriskras door een stad. De gimmick ‘stratencircuit’ kennen we nu wel.

Daarnaast ziet die dragstrip van twee kilometer dwars door Vegas er leuk uit, maar qua krankzinnige designs slaan we natuurlijk volledig door. Baku was abstract, Jeddah debiel. Anno 2022 zijn zakkenvulacties onvermijdelijk en we moeten er het beste maar van maken, maar ik zie ze in Vegas graag op de baan en niet op topsnelheid buitelend door de tribunes.

René Oudman