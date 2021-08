Catchy deuntjes hebben een extreem effect op mij. Afgelopen weekend kwam John Lennons onvolprezen ‘Instant Karma’ mij ter ore. Gevolg: de zenuwen van eenieder die zich gedurende de volgende dertig uur in mijn omgeving begaf werden getest. Ik stop namelijk niet met neuriën voor me dat non-verbaal duidelijk wordt gemaakt.

Instant Karma – and we all shine on – is kort na de Summer of Love geschreven, gedurende de hoogtijdagen van de hippierevolutie. Lennon bezingt het effect van karma, dat volgens hem direct kan optreden. Achterliggende gedachte: ieders gedrag heeft een oorzaak en een gevolg en men dient verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen acties.

Iets wat vijftig jaar geleden een lied waard bleek, is nog altijd relevent. Sterker nog: meer dan ooit heeft de mens er moeite mee om zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Veelal worden er drogredenen en slappe excuusjes opgevoerd. 'Hij/zij deed dit/dat, en daarom doe ik zus/zo'.

Regenboogschoentjes

Zo ook in de Formule 1. Lewis Hamilton kampt al jaren met een vermorzeld moreel kompas. Als hijzelf onrecht meent te ervaren is Leiden in last. Daarentegen is het verantwoordelijkheid nemen voor eigen fouten in het (recente) verleden bijzonder lastig gebleken. Men zegt weleens – terecht – dat topsporters een voorbeeldfunctie hebben. Hamilton is momenteel niet de aangewezen persoon om een voorbeeldfunctie uit te dragen.

Dat hij in de vuurlinie staat bleek op de Hungaroring, waar het gehele weekend boegeroep klonk. Dan heb je het niet helemaal begrepen. Dat hij gedrag vertoont wat menigeen niet ziet zitten, betekent niet dat er gedrag moet worden vertoond wat menigeen niet ziet zitten. Boegeroep zal er niet tot leiden dat Hamilton van de ene op de andere dag verandert in een begripvolle, meelevende ordinary Joe.

Bovendien: mensen blijven over het algemeen niet hun hele leven precies dezelfde persoon. Iemand die je vandaag niet ziet zitten, kan volgend jaar je beste kameraad zijn. Dat betekent niet dat je diegene vandaag de dag moet wegzetten als volledig wilsonbekwaam. Neem Sebastian Vettel als voorbeeld. Diens rechterwijsvingertje wensten we voorheen collectief te breken. Tegenwoordig is-ie een knuffelbeer, de stille activist die een regenboogshirt combineert met een regenbooghelm en regenboogschoentjes, zonder erover te pochen. Men houdt van hem. Het kan verkeren.

Bowlingpartij

Het primatengedrag op de Hungaroring, waarvan menigeen bang is dat het ook op Spa en Zandvoort wordt vertoond, komt voort uit de levensgevaarlijke trend van dit moment. We branden collectief alles af wat ons niet zint. Van links tot rechts, van voor tot tegen – de maatschappij is één groot welles-nietes spelletje geworden. Naar een ander wijzen is normaal, naar jezelf kijken is achterhaald.

Negatieve energie overheerst en de verbinding is zoek. Er ligt extreem veel nadruk op verschil. Bepaalde karaktertrekken krijgen kansen. De ene neigt naar het Stockholmsyndroom, de ander is een doorgewinterde oproerkraai. Gevolg: botsing, onbegrip, frustratie en méér negativisme. Groepsvorming is daarbij levensgevaarlijk. Als één schaap over de dam is volgen er meer.

Opvattingen worden veelal als waarheid gepresenteerd. Zo zag ik René van der Gijp meesmuilend knikken toen Vettels diskwalificatie werd besproken – blijkbaar in de veronderstelling dat Vettel de kwade genius achter de bowlingpartij was. Zo kom je feilloos bij desinformatie terecht, waarvoor we allen te pas en te onpas worden gewaarschuwd maar waarbij niemand meer precies weet wat klopt en wat niet. Factcheckers worden immers doodleuk gefinancierd door belanghebbende partijen. Gevolg: nóg meer botsing, nog meer onbegrip, nog meer frustratie en nog meer negativisme.

Charmeoffensief

Er wordt veel gesproken over macht van de media. In dezelfde adem vallen geregeld de woorden framing en propaganda. Als ik dat op Formule 1-vlak betrek, hebben wij daar in de afgelopen vijf jaar zó ontzettend veel van ervaren, dat het voor menigeen even wennen is dat er doodleuk een Nederlands charmeoffensief is ingezet.

Pardoes schrijven belanghebbenden die kortgeleden nog ongebreideld Verstappenfundamentalisme verkondigden, stukken over naastenliefde en het samen genieten van sport. Degenen die het er naar hebben gemaakt, die al vijf jaar bezig zijn met het zaaien, proberen nu te elfder ure allez hop de wortels van de geloofsovertuiging uit te roeien. Als het een langetermijnproject betreft is dat een goede zaak. Nu riekt het naar een tijdelijk staakt-het-vuren. Als de boel over een maand uit de hand loopt, ligt er wat karma betreft een groot aandeel bij hen.

Zandvoort wordt geen Woodstock 2.0. Maar laten we in het eerste weekend van september alsjeblieft een beetje normaal doen, en vooral op ons eigen gedrag letten. And we all shine on.

René Oudman