In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Klopt, maar ze geven je wél geregeld een behoorlijk relevante indruk op wat er aan de horizon verschijnt. Wat dat betreft is het goed om eens te denken aan het jaar 2009, eentje waarop ik met een grote glimlach terugkijk.

Na een Winter der Grote Reglementswijzigingen werd er in 2009 gestart met een nieuwe aeroformule. Dombo-oren aan neuzen of airboxen waren passé, er kwam een verbod op random schoorsteentjes en zandhappende voorvleugels bleven achter – tijd voor vereenvoudiging brak aan. F1’s wetsverandering was dusdanig ingrijpend dat-ie totale chaos en een onvoorstelbare kampioen opleverde.

Vanaf de voorzomer kon vrijwel ieder team voorin meestrijden. Acht van de tien renstallen stonden op het podium, zes behaalden poleposition. Geen enkele constructeur bleef puntloos – dat terwijl toen slechts de top acht werd beloond. Grote kampioenen bogen het hoofd, onderdeurtjes stonden op. Jenson Button, in 2008 nog kansloos achttiende, werd wereldkampioen.

Sneeuwschuivers

Voor zo’n nieuwe start is ontwikkelingstijd doorslaggevend. Teams die vroeg beginnen met het bouwen van de nieuwe wagen, hebben veelal een streepje voor. In 2009 hadden Brawn, Williams, Red Bull en Toyota een pikstart – de renstallen die gedurende 2008 beseften hopeloos te zijn, waardoor ze dat lopende seizoen op de koop toe namen.

De tombola van toen levert een spiegel voor straks op. Wat destijds gebeurde, kan wederom plaatsvinden. Komende donderdag wordt er een fonkelnieuwe, hypermoderne Formule 1-wagen gepresenteerd. Voorvleugels worden vervangen door sneeuwschuivers, wielen ogen als gejat van een hot rod, boven de versnellingsbak wordt een springschans gemonteerd en als klap op de vuurpijl maakt de koningsklasse weer gebruik van grondeffect.

Je mag verwachten dat elk Formule 1-team inmiddels druk bezig is met het sleutelwerk aan die nieuwe bolide. Haas focust al op 2022 voor dit seizoen überhaupt van start ging. Red Bull-teambaas Christian Horner is echter niet onder de indruk. Hij wuift tijdsdruk en keuzestress weg. Reglementswijzigingen, die hebben zijn knappe koppen al veel vaker meegemaakt. Zo’n big deal kan het niet wezen. “Gewoon een kwestie van de juiste balans vinden."

Focusverschuiving

Dan denk ik: hoogmoed komt voor de val. Het is geen kwestie kopiëren en plakken, nee, tijd en onderzoek zijn bij uitstek sleutelwoorden. Haas gaat heus geen kampioenschappen winnen doordat ze eerder begonnen, maar ze kunnen de naaste concurrenten zeker een loer draaien.

Bovendien heeft Red Bull een reputatie wat betreft het misslaan van de plank. Goed, in het bovengenoemde Jaar der Veranderde Scoreborden toonden ze zich voor het eerst kampioenschapskandidaat, maar dat seizoen volgde zoals bovengenoemd op een kansloze vertoning. In 2008 had Red Bull immers alle tijd voor een focusverschuiving – op het circuit liep het voor geen meter. Zelfs kleine broer Toro Rosso waste ze de oren.

Daarentegen oogde Red Bull in de beginfase van seizoenen 2014 en ’17 als tandeloze tijgers. Het is opmerkelijk dat uitgerekend Horner hardop lacherig doet over reglementswijzingen – juist hij kreeg in de recente geschiedenis tweemaal het deksel op zijn neus. In 2014 kon Renault nog de zwarte piet worden toebedeeld, in 2017 zat het ontwerpteam faliekant mis. Achterliggende gedachte: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Blaren

Kleine teams zijn tijdens zo'n laatste jaar voor nieuwe regels eerder geneigd om de volledige focus op het volgende seizoen te richten. Aan de andere kant van het spectrum dreigt voor grote teams het gevaar van lang doorwerken. McLaren en Ferrari, in 2008 verwikkeld in een intens titelgevecht, keken pas na de seizoensfinale naar het seizoen 2009. Waar ze in het eerste jaar veertien van de achttien races wonnen, kwamen ze na de winterstop tot slechts drie uit zeventien. Ferrari verloor in 2008 ternauwernood de rijderstitel en moest vervolgens een compleet jaar op de blaren zitten.

Voor Red Bull en directe concurrent Mercedes is een dergelijke situatie voor 2022 zeker niet ondenkbaar. Als ze elkaar dit jaar tot het einde de tent uitvechten, kan dat een bijzonder grove aanslag op de kansen van volgend jaar opleveren. Lang doorwerken aan de huidige wagen is immers bloedlink als er een compleet nieuwe moet worden opgeleverd.

Maar goed: Horner heeft het allemaal onder controle. Over een maand of negen zien we of de volgende Winter der Grote Reglementswijzingen wederom een Jaar der Veranderende Scoreborden met zich meebrengt. Geen enkele objectieve F1-fan zal daar, gezien de huidige krachtsverhoudingen, moeite mee hebben.

René Oudman

Twitter: @reneoudman