We krijgen volgend jaar een nieuweling op de Formule 1-grid. Mick Schumacher rijdt in 2021 voor Alfa Romeo.

Zegt u helemaal niet op de hoogte te zijn van dit nieuws? Kan prima. Alfa Romeo heeft officieel nog geen beslissing gemaakt omtrent het rijdersduo van volgend jaar, maar één en één is in de geschiedenis van de mensheid altijd nog twee geweest.

Hoe ik tot deze overhaast ogende conclusie kom? Simpelweg omdat het nu moet gebeuren. Mick Schumacher is niet de meest geniale uitvinding sinds gesneden brood. De 21-jarige Duitser doet leuk mee in de Formule 2, stond al een paar keer op het podium en bezet op het moment van schrijven de vijfde plaats in het klassement. Als hij dit jaar naast de titel grijpt, alas, het veld wordt als zeer sterk beschouwd. Echter: als hij doorgaat voor een derde seizoen – hij debuteerde vorig jaar in de opstapklasse – en daarin wederom de kroon misloopt, dan daalt zijn marktwaarde. Gedachtengang van een F1-promotie na 2020: je moet ijzer smeden als het heet, of op zijn minst warm genoeg, is.

Marketingwaarde vanwege achternaam

Mattia Binotto is momenteel zeker niet aan zijn magnum opus bezig, maar lijkt het bovenstaande commerciële trucje te onderkennen. De Ferrari-teambaas heeft zich meermaals positief uitgelaten over de zoon van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher, die sinds begin 2019 deel uitmaakt van de Ferrari-opleidingsacademie. In Ferrari-termen betekent zo’n loftuiting evenveel als ‘dat zitje is voor jou’. Zuur voor mede-Ferrari-junioren Callum Ilott (21) en Robert Shwartzman (20), die het in de F2 beter doen dan Schumi III. Maar dat vergeet Binotto voor het gemak – Ilott en Shwartzman verkopen sámen nog niet de helft van de merchandise die Schumacher aan de man krijgt, laat staan dat ze de media-aandacht genereren waarop ‘Michaels zoontje’ kan rekenen.

Ferrari heeft haar eigen rijders line-up voor de komende jaren vastliggen: Charles Leclerc rijdt sowieso nog drie jaren in het scharlakenrood, Carlos Sainz heeft voor twee seizoenen getekend. Schumi III hoeft zich wat dat betreft geen illusies te maken omtrent een Ferrari-zitje. De Scuderia heeft echter een flinke vinger in de pap bij Alfa Romeo en daar gaat, naar alle waarschijnlijkheid, sowieso één plaats vrijkomen. Dat Kimi Räikkönen zijn helm aan de wilgen hangt, lijkt een kwestie van maanden. De Fin komt compleet ongeïnspireerd over en enkel een wonder lijkt hem nog langer aan boord te kunnen houden.

Stoelendans met Italiaans slachtoffer?

Nu is het niet zeer waarschijnlijk dat de equipe van Frédéric Vasseur een Ferrari-junior naast Antonio Giovinazzi zet – sterker nog, Ferrari mag één van beide Alfa-zitjes invullen en Giovinazzi zelf is de coureur in kwestie die vanuit Maranello naar Hinwil is gezonden. Räikkönen heeft na zijn Ferrari-afscheid contact gezocht met Vasseur, daar kwam zijn oude werkgever niet bij te pas. De naam van Nico Hülkenberg zoemt rond en gezien zijn goede ervaringen met Vasseur (het tweetal won samen zowel de F3- als de GP2-titel) is het zeer goed mogelijk dat de Duitser per 2021 instapt bij Alfa.

Wie de plusjes bij de minnetjes optelt ziet dat Giovinazzi mogelijk het kind van de rekening wordt. Als men de marketingwaarde van Schumacher wil melken – iets wat nu nog kan – dan moet de Italiaan wijken. En laten we wel wezen: Giovinazzi kwalificeert zich geregeld voor Räikkönen en de Alfa van 2020 is niets meer dan een wasmachine op wielen, maar Ferrari-materiaal is de Italiaan in kwestie niet. Sterker nog: Antonio himself erkende doodleuk ‘niet op een stoeltje te rekenen’ toen Vettel werd gedumpt. De beste man wordt eind dit jaar 27, wat verwacht je nog van ‘m? Als teamleider komt hij tekort, daarvoor kan men beter een type-Hülkenberg aantrekken.

Terug naar Mick Schumacher, die volgend jaar zijn Formule 1-debuut zal moeten maken. Superlicentie, zei u? Die heeft-ie naar verluidt ingelijst boven zijn bed hangen, na de benodigde puntjes te hebben gescoord dankzij de F3-titel van 2018 en de kilometers te hebben gemaakt tijdens de Bahreinse in-season test in 2019.

Is het eerlijk? Nee. Als je naar de Ferrari-academie kijkt en Schumachers collega’s screent, zou hij eerlijkheidshalve nummer drie in lijn moeten zijn. Is het logisch en daardoor onvermijdelijk dat Schumacher naar voren wordt geschoven? Hoogstwaarschijnlijk wel. Ferrari en Alfa moeten nu handelen, willen ze de Schumachernaam optimaal monetizen.

Zodoende ga ik er vast vanuit dat er volgend jaar, voor de eerste keer sinds 2012 weer een Schumacher op de Formule 1-grid staat.

René Oudman

Twitter: @reneoudman