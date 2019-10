Nyck de Vries mag testen voor LMP1-team Toyota

Nyck de Vries krijgt in december de kans om een topmachine uit het WEC aan de tand te voelen. De Formule 2-kampioen mag bij Toyota instappen tijdens de rookietest van het endurancekampioenschap.

De Vries is een druk man in de komende periode. Dit weekend komt hij met Racing Team Nederland in de LMP2-klasse uit tijdens de WEC-race op Fuji Speedway, om zich vervolgens te richten op zijn eerste race in de Formule E. Een week na zijn debuut in die klasse mag de Nederlander de laatste races van zijn Formule 2-carrière rijden, waarna hij na de WEC-race in Bahrein dus mag testen in de Toyota TS050-Hybrid.

Die bolide van de Japanse fabrikant domineerde de LMP1-klasse van het WEC-seizoen 2018/19, met ondermeer twee zeges in de 24 uur van Le Mans en de algehele titel. Naast De Vries zullen er nog drie coureurs in actie komen tijdens de rookietest: Job van Uitert mag de Porsche 911 RSR-19 van het Porsche GT Team testen, terwijl Vincent Abril het moet doen met de Porsche 911 RSR uit de GTE Am-klasse. Ten slotte komt ook Mikkel Jensen in actie: hij mag in de Signatech Alpine A470-Gibson plaatsnemen.