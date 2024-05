108ste Indianapolis 500 in gevaar door noodweer

'Drivers, start your engines'. Die befaamde woorden voor de start van de fameuze Indianapolis 500 kunnen net als de wedstrijd op de beroemdste oval waarschijnlijk tijdelijk in de koelkast aanstaande zondag. Er is grote kans op regen, op donder en bliksem en flinke windstoten. De IndyCar rijdt alleen op ovals tijdens droge omstandigheden. Vanwege hoge snelheden is elk spatje water een vergroot risico op zeer zware ongelukken.

Maar wat nu? Annuleren gebeurt sowieso niet. De Indanapolis 500 zal en moet plaats vinden. Mocht er een droge periode zijn op de dag zelf, dan kan het zijn dat de organisatie besluit om voor of ver na de gebruikelijke 18:45 uur Nederlandse tijd de race wordt afwerkt. Maar de IndyCar heeft in het verleden het ook op een andere dag georganiseerd. De Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1 zal vast snel een knoop door hakken over wat te doen.



Kans op regen

Indianapolis kent een subtropisch klimaat, maar enkele wetenschappers neigen naar een landklimaat vanwege de koudste maanden tussen de nul en drie graden. Jaarlijks valt er gemiddeld 1078 mm neerslag. Gek genoeg, de maand mei waarin dus de Indianapolis 500 plaats vindt, valt gemiddeld de meeste regen met 118 mm gemiddeld, met 40 procent kans op neerslag in die maand. In vergelijking: Amsterdam heeft in verhouding gemiddeld 33 mm met maar 20 procent kans in de maand mei.



Uitgesteld

De IndyCar-organisatie heeft driemaal de boel tijdelijk afgelast in het verleden. Sinds de eerste wedstrijd in 1911 zijn drie edities verschoven naar een andere dag. 1915, 1986 en en 1997. In 1915 waren er zelfs overstromingen in de omgeving door extreem weer. Twee dagen later op 31 mei kon die wedstrijd doorgaan. Daarna is het dus een zeer lange periode goed gegaan tot 1986. Ook zware regenval was de spelbreker. De organisatie wilde op maandag de competitie inplannen, maar het slechte weer was nog niet gestopt. Een week later was het wel droog. In de tussentijd had de organisatie tijd over om de baan weer in goede conditie te krijgen. In 1997 dezelfde problemen als in 1915 en 1986, hoewel een klein zonnetje hoop bracht. De coureurs stonden al zowat klaar om te beginnen, maar regenbuien verpestten andermaal het feestje. De dag daarna op maandag werd er toch geracet, maar ook dat liep niet volgens plan door het weer. Op dinsdag 27 mei kon wel de hele race door gaan, die dag won Arie Luyendyk zijn tweede Indianapolis 500.



Race verspreid

De meeste edities zijn dus gewoon op de laatste zondag van mei van start en geëindigd. Gewoon Maar er zijn ook wedstrijden die meerdere dagen nodig hadden of eerder zijn afgevlagd vanwege slechte weersomstandigheden.

Van 1967 werd na 18 ronden de boel stilgelegd vanwege de regen en eindigde de volgende dag. De race van 1973 begon op maandag 28 mei (dat was zo gepland), maar het ongeval in de eerste ronde waarbij Salt Walther betrokken resulteerde in een rode vlag. Daarna vielen er buien naar beneden en de coureurs en organisatie moesten opnieuw duimen voor droge omstandigheden, maar tevergeefs. Het werd opnieuw uitgesteld op dinsdag 29 mei nadat het begon te regenen tijdens de tweede paraderonde. De race ging uiteindelijk verder op woensdag 30 mei, maar opnieuw zorgde de regen ervoor dat de competitie werd stopgezet en als voltooid werd beschouwd na een finish van 332,5 mijl in de plaats van de gebruikelijke 500 mijl.

De laatste verkorte race was in 2007 met 166 ronden. Die werd gewonnen door Dario Franchitti. De race van 1926 is de eerste race die op dezelfde dag tweemaal door regen werd onderbroken. In 1940 werden de laatste 50 ronden vanwege de regen onder waarschuwingslicht gereden. In 2001 werd de race in ronde 155 stopgezet vanwege regen. De race werd hervat na een vertraging van 16 minuten en 34 seconden. De race van 2004 werd twee keer gestopt vanwege regen. De race werd gedurende 1 uur en 47 minuten stopgezet vanwege regen in ronde 28 en werd officieel afgevlagd op de 450 mijl-grens na opnieuw neerslag.

Voor aankomende zondag is afwachten wat sr gaat gebeuren. Veel is te organiseren en te plannen, maar niemand heeft invloed op het weer. Maar die 108ste Indianapolis 500, die komt er wel.