McLaren presenteert Malukas voor 2024

Waar de stoelendans in de Formule 1 deze zomer wel meevalt, is het in de IndyCars wel anders. In de afgelopen weken regende het aankondigingen van teams over transfers en er gebeurde zeer veel omtrent het team van Arrow McLaren. De renstal heeft nu David Malukas gepresenteerd als coureur voor 2024.

McLaren was tot een paar weken geleden van plan om in 2024 te gaan schitteren met Alex Palou. De Spanjaard zorgde echter voor een grote rel door dat contract te verscheuren. Daarna werd ook nog eens bekend dat Felix Rosenqvist het team gaat verlaten voor Meyer Shank Racing. McLaren heeft nu doorgepakt, ze nemen de jonge David Malukas over van het team van Dale Coyne Racing.