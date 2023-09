Palou pakt titel in stijl na zege op Portland

Alex Palou heeft beslag gelegd op zijn tweede IndyCar-titel bij de BitNile.com Grand Prix of Portland en onttroonde Will Power. De Spanjaard werd in de voorlaatste wedstrijd eerste en dat was dus genoeg voor het kampioenschap, die de Chip Ganassi-coureur eerder won in 2021.

"Dat is wat we wilden", zei Palou. "Over het algemeen was het een geweldig weekend. We hadden echt een snelle auto. We wisten dat we ervoor moesten gaan en we hebben gewoon geracet zoals we het het hele seizoen al hebben gedaan. Supertrots om hier in de overwinningsbaan te staan ​​en supertrots op het tweede kampioenschap."

"Ik had nooit gedacht dat ik een Indycar-kampioen zou worden, en om tweevoudig INDYCAR-kampioen te zijn voelt geweldig, als een droom."

Het is ainds 2005 dat het kampioenschap is beslist voordat de laatste race is verreden. Aanstaande zondag is de laatste wedstrijd op Laguna Seca.