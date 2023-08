Dixon bereikt bijzondere mijlpalen na winst op Indianapolis

Scott Dixon (43) heeft na zijn overwinning op de Indianapolis weer twee bijzondere mijlpalen te pakken. De Nieuw-Zeelander pakte door de zege zijn 200ste top-vijf-finish in 343 deelnames. Daarnaast heeft de Chip Ganassi-coureur in negentien seizoenen minimaal een race gewonnen per seizoen. Daarmee gaat Dixon IndyCar-legende A.J. Foyt voorbij.



Dixon debuteerde in 2003 in de IndyCar. De Nieuw-Zeelander behaalde tot dusver zes kampioenschappen, eentje minder dan recordhouder Foyt. Zijn eerste IndyCar-titel behaalde Dixon gelijk bij zijn debuut.



Gallagher Grand Prix



Een zege of een top-vijf-finish voor Dixon leek aan het begin van de Gallagher Grand Prix op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway een utopie. De zesvoudig kampioen startte als zestiende en lag door een spin in de eerste ronde zelfs achteraan.



Een alternatieve strategie bracht de Chip Ganass-coureur naar voren en hij nam verrassend de leiding. Polesitter Graham Rahal die de favoriet was voor de zege moest in de achtervolging. Dixon had een marge van nabij de zeven seconden in de laatste stint en moest alle zeilen bijzetten om de ontketende Rahal achter zich te houden in de laatste paar rondes. Dixon maakte geen fout ondanks de grote druk van Rahal en scoorde zijn 54ste overwinning in totaal. Dat is nog geen record. Foyt heeft er 67 op zijn palmares.