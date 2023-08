Conor Daly maakt opvallende comeback bij RLL Racing

Terwijl het Silly Season in de Formule 1 momenteel nog vrij rustig verloopt, is de stoelendans in de Indycar in volle gang. Met nog maar een paar races te gaan, is het startveld van de Amerikaanse raceklasse weer flink opgeschud. Het team van Rahal Letterman Lanigan Racing heeft namelijk een opvallende move gemaakt.

De renstal heeft namelijk besloten om de Britse coureur Jack Harvey de deur te wijzen. Harvey bestuurde de auto met startnummer 30 en reageerde strijdbaar op zijn exit. Hij wordt voor de race op de World Wide Technology Raceway-oval vervangen door Conor Daly. Daly was in de eerste races van het Indycar-seizoen nog de teamgenoot van Rinus VeeKay bij het team van Ed Carpenter Racing. Nu maakt hij dus redelijk onverwachts zijn comeback.

Rahal Letterman Lanigan Racing announces @ConorDaly22 will compete in the No. 30 car at @WWTRaceway on Aug. 27.



The driver for the No. 30 for races at @Race_Portland and @WeatherTechRcwy will be announced at a later date.#INDYCAR // @RLLracing pic.twitter.com/rqrUyGpOwu