Lundqvist valt weer in voor Pagenaud

Linus Lundqvist valt dit weekend tijdens de Gallagher Grand Prix op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway weer in voor Simon Pagenaud. De Fransman is nog onvoldoende hersteld van zijn crash in Mid-Ohio vorige maand tijdens een testdag.

Lundqvist, de Indy Lights-kampioen van 2022, maakte zijn debuut afgelopen weekend tijdens de Big Machine Music City Grand Prix op het stratenparcours in Nashville. De Zweed deed het niet onverdienstelijk tijdens de wedstrijd, echter hij haalde de finish niet door een klapper in de betonnen muur tien ronden voor het einde.

Aankomende zondag rijdt de 24-jarige rijder dus zijn tweede IndyCar-race en hij is blij om weer in te stappen voor Meyer Shank Racing. "Ten eerste wil ik (mede-eigenaars van het team) Mike (Shank) en Jimd (Meyer) enorm bedanken voor hun vertrouwen om mij weer in de auto te zetten", zei Lundqvist op de officiële website van de Amerikaanse klasse. "Het weekend in Nashville was in zoveel opzichten geweldig."

"Het is duidelijk dat ik vorig weekend veel ervaringen en veel nieuwe dingen heb opgedaan, en ik was behoorlijk teleurgesteld over de manier waarop het eindigde. Het was mijn fout en ik heb genoten van de ervaring tot dat moment. Ik denk dat het mij en het team ook deed verlangen naar meer. Ik ben dankbaar met deze nieuwe kans."

Het permanente parcours van de Indianapolis Motor Speedway was Lundqvist goed gezind in de Indy Lights met drie poles en twee zeges uit vier deelnames. De Zweed kan daar vertrouwen uit putten voor aankomend weekend, maar de IndyCar-debutant blijft realistisch.

"Ik weet dat het weer zwaar gaat worden, maar nu heb ik een heel raceweekend [in Nashville] achter de rug. Hopelijk kunnen we een aantal goede resultaten aan elkaar rijgen en een goede snelheid vinden. Ik heb het gevoel dat het een superweekend gaat worden", sloot Lundqvist positief af.