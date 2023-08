VeeKay vond straf in Nashville na crash met Rossi totaal onverdiend

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout reed een dijk van een wedstrijd tijdens de Big Machine Music City Grand Prix op de hobbelige straten van Nashville. De Nederlander was op weg naar een zeer goede top-tien-klassering, maar het incident met Alexander Rossi en een drive-thru-penalty als gevolg verknalde een goed resultaat. Na een prima come back op het end was P14 achteraf gezien een schrale troost.

VeeKay startte als negentiende en besloot vlak na het zwaaien van de groene vlag direct over te stappen op de harde band. Zo kon de Ed Carpenter Racing-coureur een langere stint rijden met vrij baan. Dat bracht de Nederlander in een kansrijke positie binnen de top tien tot dat ene vervelende moment.

De Rookie of The Year van 2020 vond het achteraf gezien toch "een interessante race" ondanks de tegenslag. De Hoofddorper liet vanuit Nashville weten: "Het begon erg goed. Het was een goede call van het team om zo heel vroeg naar binnen te komen, want daardoor had ik vrij baan om snelle ronden te rijden. Op een gegeven moment lag ik zelfs op de vierde plaats."

De pitstops die daarna volgden bracht VeeKay op de zevende plaats met Rossi op zijn staart. De Amerikaan had meer momentum en wilde de Nederlander op hoge snelheid voorbij de brug buitenom passeren. Het liep echter verkeerd af. VeeKay kreeg de schuld van de wedstrijdleiding en een forse straf voor het veroorzaken van het incident.

De Nederlander legde uit wat er volgens hem gebeurde en was zeer verbaasd over de straf. "Kort na het halverwegepunt kwam ik in contact met Rossi. Ik heb de beelden teruggekeken en het is duidelijk dat we allebei en beetje haantje-de-voorste spelen – we proberen allebei hard te racen. Echter, er was nog veel ruimte aan de rechterkant van de baan dus ik snap niet zo goed waarom Rossi zo ver naar links reed. Na ons contact had ik een lekke band en moest ik direct de pitstraat bezoeken om te wisselen."

"Tot overmaat van ramp werd ik vervolgens bestraft met een drive through penalty. Op het moment zelf kan ik er niets aan doen: als ik de straf niet inlos word ik namelijk gediskwalificeerd. Echter, nu naderhand kan ik wel hardop zeggen dat ik die straf totaal onverdiend vind. Vanuit het achterveld moest ik veel brandstof besparen, maar ik heb de #21 BitNile Chevrolet toch nog naar een veertiende plaats gestuurd. Er had meer ingezeten, maar Nashville voelt als een stapje vooruit”, besluit VeeKay strijdvaardig.