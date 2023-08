Kwalificatie uitgesteld tot middernacht door slecht weer

Om 20:45 uur Nederlandse tijd zou de IndyCar-kwalificatie met Rinus 'VeeKay' van Kalmthout van start gaan in Nashville, maar is uitgesteld tot 00:15 uur middernacht Nederlandse tijd. De laatste oefensessie is hierdoor komen te vervallen.

Due to course conditions, NTT INDYCAR SERIES qualifying has been moved to 6:15 p.m. ET.



Live coverage will be available on Peacock.



Final practice has been canceled.

___Escaped_link_64ceb43846a47___ // ___Escaped_link_64ceb43846a49___ pic.twitter.com/LbBKHGI9ZQ — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) ___Escaped_link_64ceb43846a4b___

Tijdens de tweede vrije training was het stratencircuit ook nat geregend en dat zorgde voor veel glibberpartijen. VeeKay reed onder moeilijke omstandigheden naar een tweede tijd achter Marcus Ericsson.