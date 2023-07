Vooraf aan de Honda Indy Toronto werden een handvol IndyCar-coureurs op hun kennis getest over Canada en Amerika. Voor de meeste rijders was het moeilijker dan gedacht.

“YOU TAKE THAT BACK!”



Enjoy @Hinchtown grilling @josefnewgarden, @RGrosjean and @12WillPower on donuts, mac & cheese and chocolate. pic.twitter.com/PllUf41QxL