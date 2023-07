Het deelnemersveld van 1999 was om te smullen met namen als Juan Pablo Montoya, Tony Kanaan, Paul Tracy, Jan Magnussen, Dario Franchitti, Mark Blundell, Heilo Catroneves, Gil de Ferran en Jimmy Vasser.

Bij de teams was dat niet heel anders. Legendarische formaties zoals Penske en Chip Ganassi waren toen ook van de partij, maar de renstal die qua naam en qua livery het meeste opviel was Team Kool Green (dat nu Andretti Autosport heet).

In Toronto behaalde Team Kool Green een knappe dubbelzege in 1999. Dankzij een late neutralisatie kon de formatie met Franchitti en Tracy de 1-2 veilig stellen.

Do you remember this one-two finish from Team Kool Green in 1999 on the Streets of Toronto? #INDYCAR // #IndyTO pic.twitter.com/b0xDnjxX4t