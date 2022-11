Bijzondere prestatie in Amerika: Penske verovert IndyCar en NASCAR-titels

Team Penske heeft autosport-geschiedenis geschreven. Het historische team, dat vooral bekend is in Noord Amerika, sleepte zowel het IndyCar als het NASCAR-kampioenschap succesvol over de streep. IndyCar-rijder Will Power wist genoeg punten te scoren met een derde finishplaats bij de Firestone Grand Prix of Monterey, terwijl Joey Logano met zijn #22 Shell Pennzoil-bolide op de Phoenix Raceway als eerste eindigde.

“We hebben het voor elkaar gekregen! We zijn opnieuw kampioen, yes!” De ontlading was merkbaar bij Logano. De Amerikaanse coureur begon de race die op zondagmiddag van start ging vanaf pole en reed een consistente rit richting de finishvlag. Logano uitte zijn dankbaarheid naar het team voor het harde werken dit seizoen. “Mijn dank gaat uit naar iedereen. Jullie zijn geweldig. Jullie gaven me een goede raceauto en een goede pitstop op het einde zorgde ervoor dat we vooraan bleven. We hebben hier de afgelopen weken keihard voor gewerkt.” Deze kampioenschapswinst betekende dat Logano nog een record kon bijschrijven: nog nooit eerder heeft een coureur meer dan één NASCAR-kampioenschap voor team Penske binnengehaald, tot nu.

History.



Roger Penske is the first team owner to win a @NASCAR championship and @IndyCar championship in the same year. 🏆 🏆 pic.twitter.com/l1x2AdlEsO — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) November 7, 2022

Niet alleen Logano werd voor de tweede keer kampioen. Will Power pakte voor de tweede keer in zijn carrière de IndyCar-titel door genoegen te hoeven nemen met “maar” een finish als derde. De coureur aan boord van de #12 Verizon 5G Chevrolet begon de race net als Logano vanaf pole positie, waardoor de zondag van Power nog nét even een stukje specialer werd: Power passeerde met zijn 68e eerste startplaats motorsport-fenomeen Mario Andretti in het recordrijtje van meeste IndyCar-poles. Power gaf na de race aan dat het vertrouwen van zijn vrouw hem het laatste duwtje gaf om de winst te behalen. “Het is zo onwerkelijk. Vooraf aan de start van dit seizoen zei mijn vrouw dat ik Mario’s record zou gaan passeren en het kampioenschap zou winnen. Het gaf me echt het vertrouwen dat ik het zou kunnen. Dat is hoeveel vertrouwen ik heb in haar onderbuikgevoel”, sluit Power af.