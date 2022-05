Schema voor de 106de Indianapolis 500

Op 29 mei begint de 106de editie van de Indianapolis 500. Het is een van de grootste autosportevenementen ter wereld waar honderdduizenden bezoekers op afkomen en waar vele miljoenen mensen kijken vanaf de bank thuis.



Ver voordat de groene vlag wordt gezwaaid, komen de rijders en teams al in actie om zich te oefenen en te kwalificeren voor de wedstrijd. De eerste testdag begint volgende week al op dinsdag 17 mei, drie dagen na de verreden Grand Prix op de binnenbaan van de fameuze motor speedway. Ook op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 mei kunnen teams zich voorbereiden.



Op zaterdag 21 mei is er nog wel een vrije training, maar later die dag gaat alles voor het eggie tijdens de eerste kwalificatie. Alle deelnemers willen zich knokken bij de beste twaalf om kans te houden op poleposition. De overgebleven twaalf coureurs komen in actie op zondag 22 mei om verder te strijden. In het eerste segment van de zondag gaan alleen de zes snelste rijders oor naar de Fast Six, waarin uiteindelijk bepaald wordt wie vooraan mag starten.

Bumping Day is niet nodig in 2022. Er zijn 33 inschrijvingen met evenveel plaatsen beschikbaar. Bij meer dan 33 deelnemers, krijgen de coureurs die niet bij de beste 30 kwalificeren een allerlaatste strohalm om een van de laatste drie plekjes te bemachtigen. Dat hoeft dus niet bij de 106de Indy 500.



Op maandag 23 mei is de laatste vrije training voor de race die op zondag 29 mei wordt gehouden. Tussen alle verplichtingen van de IndyCar-coureurs is er op en naast het circuit genoeg te beleven voor de fans met support series en dj-optredens van onder andere de Nederlandse plaatjesdraaier Martin Garrix.