VeeKay blij met contractverlenging bij ECR

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is in zijn nopjes met zijn nieuwe verbintenis met Ed Carpenter Racing voor 2022 en kijkt nu al reikhalzend uit om voor het derde seizoen op rij te gaan samenwerken met het team uit Indianapolis. “Ik ben blij om te vertellen dat ik ook volgend jaar voor Ed Carpenter Racing rijd”, liet VeeKay weten vanuit Long Beach, waar hij straks aan de slotrace begint.

VeeKay kende tot dusver een wispelturig seizoen. Het begon allemaal welvarend met een zege, een tweede plek, vele toptienklasseringen en een top vijf positie in de tussenstand, maar na zijn come back van een ongelukkige schouderbeenblessure door een fietsongeval viel het kwartje vaak de verkeerde kant op.

VeeKay legt uit hoe dat kan: "De tweede seizoenshelft verliep qua resultaten minder voortvarend, vanwege ongelukkige strategische keuzes en soms gewoon pech. Mijn doel is om het team maximaal te motiveren om tijdens de komende winter samen de aandachtspunten onder handen te nemen, zodat we het hele seizoen 2022 door constant kunnen presteren.”

Ondanks een seizoen met hoogte -en dieptepunten heeft VeeKay in 2021 bereikt wat hij wilde bereiken met een fantastische eerste IndyCar-zege. But what's next?

“Onze doelen zijn duidelijk: we willen volgend jaar strijden met de kampioenschapskandidaten, nog vaker op het podium staan en races winnen. Al zijn we niet het grootste team, zit er veel potentie in ons totaalpakket. De teaminterne sfeer bij ECR draagt bij aan onze motivatie – het voelt als een vriendenclub die voor elkaar door het vuur gaat, met als inzet het scoren van de best denkbare resultaten."

VeeKay kreeg in 2020 de kans om te debuteren dankzij Ed Carpenter en dat is de Nederlander niet vergeten. Deze contractverlenging bevestigd zijn loyaliteit naar het team en zijn teambaas en is vol lof over de mensen om hem heen.

“Ik wil Ed Carpenter bedanken voor de kans om een derde jaar voor zijn team te rijden”, klinkt VeeKay erkentelijk. “Ed is de persoon geweest die mij de mogelijkheid gaf om voor de eerste keer in een IndyCar-bolide te rijden en hij speelt zodoende een grote rol in mijn loopbaan. Tony George, Stuart Reed en het complete team van Ed Carpenter Racing – iedereen die zijn of haar aandeel heeft – ben ik dankbaar. Ook al ben ik degene die de #21 SONAX Chevrolet bestuurt, zijn er nog tientallen anderen die bijdragen aan de resultaten op het circuit.”

Zondagavond 21.45 uur Nederlandse tijd rijdt VeeKay in de straten van Long Beach zijn laatste race van het seizoen. De 21-jarige coureur start als 24ste.