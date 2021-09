Herta snelt zich naar poleposition op Laguna Seca, VeeKay op P24

Colton Herta heeft de poleposition gepakt op Laguna Seca. De Amerikaan, die de wedstrijd won in 2019, start voor Alexander Rossi. Will Power eindigde als derde.

Kampioenschapsleider Alex Palou moest net als zijn directe concurrent Pato O'Ward er hard knokken om in de Fast Six te geraken waar wordt gestreden om pole. Palou start uiteindelijk als vierde en O'Ward begint als zesde.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout pakte in de vrije training nog een tiende tijd, maar kon de goede vorm niet doortrekken naar de kwalificatie en eindigde op P24. Na afloop werd duidelijk dat de Ed Carpenter Racing-coureur last had van een gaspedaal die bleef hangen.

De Firestone Grand Prix of Monterey is zondagavond 21.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is te volgen via één van de kanalen van Ziggo Sport.