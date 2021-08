Veekay snakt naar goed resultaat: "Ik hoop dat de gifbeker nu leeg is"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kent tot dusver een tegenvallende tweede seizoenshelft. In de straten van Nashville werd de Ed Carpenter Racing-coureur slachtoffer van een opstopping bij de herstart, op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway - waar hij eerder dit jaar nog zegevierde - was een toptienklassering nooit in beeld vanwege onverklaarbare problemen met de balans en tot overmaat van ramp zorgde VeeKay zaterdag op de oval van Gateway ervoor dat hij niet alleen zichzelf elimineerde, maar ook titelkandidaten Alex Palou en Scott Dixon.

Over dat laatste zei de 20-jarige Hoofddorper het volgende: “Ik sorteerde voor op de binnenbaan van de eerste bocht. Voor mij ging een andere rijder plots van zijn gas, omdat er rijders vóór hem van het gas gingen. Op zo’n moment kan je vrij weinig doen om een touché te voorkomen. Het middenveld is gevaarlijk bij herstarts en vanuit mijn positie – de elfde plek op dat moment – was ik een passagier. Palou werd eveneens slachtoffer van dit hele gebeuren.”



Na een ijzersterke start van seizoen zit het dus VeeKay de laatste tijd niet mee. “Na mijn sleutelbeenblessure heb ik veel tegenslag gehad. Ik hoop dat de gifbeker nu leeg is. De komende circuits liggen me en dus richt ik mijn vizier op de wedstrijden aldaar. Op zowel Portland als Laguna Seca heb ik in de Road To Indy races gewonnen. Ik ga de komende drie weken keihard trainen, om optimaal voorbereid aan de start van de laatste drie races te verschijnen”, besluit VeeKay strijdvaardig.

Het seizoen telt nog drie races in september. 12 september staat de Grand Prix van Portland op het programma. Een week later reist het IndyCar-circus af naar het legendarische circuit van Laguna Seca. De slotrace is op 26 september in de straten van Long Beach, hoewel dat evenement onzeker is vanwege het coronavirus.