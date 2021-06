VeeKay kwalificeert zich naar P3 voor tweede race in Detroit, Newgarden op pole

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zet de goede vorm van het weekend door. In de kwalificatie voor de tweede Chevrolet Detroit Grand Prix zet de Ed Carpenter Racing-coureur zijn #21-bolide op de tweede startrij met de derde tijd. De Nederlander reed een 1.14.818.

Tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden was heer en meester. Met een 1.14.109 bleef de Amerikaan zijn jonge landgenoot Colton Herta ruim drie tienden voor op het 2.350 killometerlange stratencircuit van Belle Isle Park.

Scott Dixon was op weg naar positie drie die VeeKay in handen had, maar door een rode-vlag-situatie na een harde crash van Santino Ferucci, werd zijn tijd geschrapt.

De tweede wedstrijd in Detroit start vanavond om 18.40 Nederlandse tijd.