Ericsson behaalt eerste IndyCar-zege in Detroit, VeeKay pakt P2 in slotfase

Onder snikhete omstandigheden wint Marcus Ericsson zijn eerste IndyCar-wedstrijd in de Chevrolet Detroit Grand Prix. De Chip Ganassi-coureur profiteerde op het einde van technische problemen bij Power. De race werd halverwege opgeschrikt vanwege een zeer zware crash van Felix Rosenqvist. De landgenoot van Ericsson knalde volgas de bandenstapels in.

De race op Belle Isle Park van het kampioenschap begint zonder incidenten. O'Ward behoudt zijn eerste positie met Rossi achter hem in zijn kielzog. Rinus VeeKay verliest een plekje aan Felix Rosenqvist en rijdt op P13.

In ronde 3 van in totaal 70 duiken veel coureurs, waaronder leider O'Ward en VeeKay, de pits in om te switchen van de soft naar de harde band. Het zachtste rubber met volgetankte bolides is geen goede combi op het hobbelige en bloedhete stratencircuit. Door deze serie pitstops ontvouwt er meteen vanaf het begin een tactisch schouwspel.

Josef Newgarden is de eerste die de muur toucheert en loopt flinke schade op aan zijn linkerachterwiel. De Amerikaan rijdt strompelend naar de pits, maar kan met een ronde achterstand zijn weg vervolgen.

Doordat O'Ward en Rossi erg vroeg een pitstop maakt, komt Dixon vanaf ronde 13 aan de leiding na sterke inhaalacties. Vanaf P6 is een enorme rits met coureurs met daarin de gestopte O'Ward, Rossi en VeeKay. Deze drie hebben het voordeel van vers rubber en knokken zich weer naar voren.

In ronde 21 duikt VeeKay voor de tweede keer naar binnen. De Nederlander stapt over op een alternatieve strategie om veel terrein goed te maken.

Vijf ronden later wordt de wedstrijd flink opgeschrikt nadat Felix Rosenqvist op zeer hoge snelheid in de bandenstapels knalt. De impact is zo groot dat er van de barrière en zijn wagen weinig overblijft. Na twee rondjes achter de Safety Car, besluit de wedstrijdleiding daarom om de rode vlag te zwaaien. Rosenqvist is bij kennis, maar of de Zweed kwetsuren heeft opgelopen, is afwachten. De McLaren Arrow SP-coureur is voor de zekerheid afgevoerd naar het ziekenhuis voor extra controles.

Coureurs verzamelen zich in de pits en wachten totdat de race wordt hervat. Banden wisselen en bijtanken tijdens code rood is niet toegestaan.

Voor VeeKay kan deze situatie voordelig uitpakken. De Nederlander stopte namelijk vlak voor deze neutralisatie en wint daarmee 'gratis' tijd. Ook heeft de Ed Carpenter Racing-coureur het voordeel van vers rubber, dat in tegenstelling tot zijn concurrenten.

Bijna twee uur na de start van Grand Prix rijden de overgebleven deelnemers de pits weer uit en rijden drie opwarmrondes. Deze tellen mee voor het rondentotaal. Een hele rij aan coureurs, waaronder leider Dixon, duiken tijdens deze rondes de pits in voor nieuwe banden.

Het veld wordt hierdoor gehusseld. VeeKay schuift op naar P5 en heeft Simon Pagenaud, Takumo Sato, Marcus Ericsson en Will Power voor zich. Deze vier namen profiteren ook van de coureurs die naar binnen gaan.

In ronde 32 wordt de race hervat. VeeKay pakt meteen P4 af van Pagenaud. De Hoofddorper stoomt door en pakt een aantal ronden later ook Sato. Hierdoor rijdt de Hoofddorper op de derde positie vlak achter Ericsson.

In ronde 48 komt VeeKay als eerste van de top drie naar binnen voor zijn laatste stop. Power op P1 en Ericsson op P2 pareren de undercut van de Hoofddorper een ronde later en komen vlak voor de Rookie Of The Year van 2020 de baan weer op.

Tussen deze drie koplopers zit minder dan twee seconden en een spannende strijd om de winst ontpopt zich. Maar erbij komen is één, inhalen is twee. Dat laatste is op deze baan niet zo makkelijk. Ericsson onderstreept dat rondenlang achter Power. VeeKay op plek drie kan niet volgen. Met tien ronden te gaan, moet de 20-jarige oppassen voor de aanstormende Sato.

De Ed Carpenter Racing-coureur kan de Japanner niet meer achter zich houden. Sato haalt VeeKay in met nog zeven ronden te gaan en claimt de laatste podiumplek.

Met nog vijf ronden voor de boeg, knalt Grosjean de muur in. De wedstrijd wordt voor de tweede keer stilgelegd. Niet zozeer vanwege de gevolgen van de klap, maar de wedstrijdleiding wil de Grand Prix niet eindigen achter de Safety Car.

Na een korte onderbreking rijdt het veld uit de pits voor een spannend slot. Leider Power blijft staan door technische problemen. De Australiër ziet zijn eerste zege van het seizoen door de vingers glippen. Hierdoor komt Ericsson onverwachts aan de leiding met Sato en VeeKay daarachter.

Bij de herstart pakt VeeKay met een zeer gewaagde en brutale inhaalactie de tweede plek af van Sato. O'Ward - die sterk is teruggekomen - klapt mee en zet grote druk op de jonge Nederlander. VeeKay houdt zich breed tot het eind en pakt daarmee zijn tweede podium van het seizoen en zijn derde in totaal.

Ericsson voelt geen bedreiging meer van achter en komt als eerste over de meet. Door de zege van de Zweed zijn er zeven verschillende winnaars in evenveel races.

Zondag is de tweede wedstrijd in Detroit. Rond de klok van 18.30 Nederlandse tijd begint het.