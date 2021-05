IndyCar-race in Toronto voor tweede opeenvolgende jaar geschrapt

De IndyCar Series heeft besloten om de race in de straten van Toronto van de kalender voor 2021 te verwijderen. De aanhoudende maatregelen om het coronavirus te beteugelen in de Canadese staat Ontario maken het voor de Amerikaanse raceklasse niet mogelijk om begin juli een bezoek te brengen aan Canada.

Toronto was sinds 1986 een vaste waarde op het IndyCar-schema, maar de coronapandemie gooit nu voor het tweede opeenvolgende jaar roet in het eten. Namens de IndyCar-organisatie verklaarde Mark Miles: "De wedstrijd in Toronto rondom Exhibition Place en Princes' Gate vormt altijd een ijkpunt voor ons zomerse schema. Dat we daar opnieuw niet naartoe kunnen gaan, is hartverscheurend. We missen onze Canadese fans en hopen dat zij veilig en gezond blijven in deze onvoorziene tijden. De IndyCar verheugt zich erop om in 2022 en de jaren daarna terug te keren naar Toronto."

Het is niet het eerste autosportevenement dat Canada misloopt deze zomer. Eerder annuleerde de Formule 1 al de Canadese Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, die gepland stond voor 13 juni.