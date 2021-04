Indianapolis Motor Speedway was vandaag het decor voor de testdag voor de Indy 500, maar dat ging het meteen goed fout voor Rinus van Kalmthout. De voormalig Rookie of the Year raakte de controle over zijn IndyCar-bolide kwijt en crashte in de muur.

De crash gebeurde in de eerste minuten van de testdag ter voorbereiding op 30 mei, dan wordt namelijk de Indy 500 verreden. De testdag is klaar voor VeeKay, want na zijn crash was de bolide niet meer herstelbaar, maar vrijdag is er nog een testdag.

De Nederlander mag over tien dagen met de Ed Carpenter Racing-bolide het IndyCar-seizoen ingaan met een race in Alabama.