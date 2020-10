VeeKay racet in 2021 ook voor Ed Carpenter Racing

In 2021 rijdt Rinus 'VeeKay' van Kalmthout opnieuw voor Ed Carpenter Racing in de IndyCar. Het team heeft dat zojuist bekend gemaakt. De Nederlander maakte dit seizoen zijn debuut in de hoogste autosportklasse van Amerika en won gisteren nog het rookie-kampioenschap.

De jonge coureur heeft de afgelopen drie seizoenen zich opgewerkt naar de IndyCar-series. In een razend tempo doorliep de Hoofddorper de opstapklasses en behaalde daarin regelmatige grote successen.

In 2019 gaf het team van Ed Carpenter en sportief directeur Tim Broyles hem een kans in twee testsessies. Veekay overtuigde en kreeg het zitje voor dit seizoen.

In dit jaar liet VeeKay al knappe prestaties zien voor het relatief kleine team. Zo pakte het 20-jarige talent al een poleposition, een podium, meerdere top tien - klasseringen, maakte indruk in het weekend van de legendarische Indy 500 met een vierde startplek en kroonde zichzelf als Rookie Of The Year.

Voor Ed Carpenter Racing belangrijke redenen om direct zijn pupil vast te leggen voor het volgende seizoen. Van Kalmthout twijfelde niet en ging op het aanbod in. De IndyCar-coureur zei opgetogen: “We hebben samen een goed seizoen gedraaid en ik ben blij om te mogen vertellen dat ik ook in 2021 voor Ed Carpenter Racing rijd”, liet de Nederlandse coureur vanuit de Verenigde Staten optekenen.

“De teaminterne sfeer is erg goed. Iedereen is blij met de Rookie of the Year-titel en ik ben zelf tevreden over mijn eigen prestaties en de samenwerking met de teamleden. Het besluit om nog een jaar door te gaan, was snel gemaakt. Het voelt goed om zeker te zijn van een tweede seizoen in de IndyCar Series. Dit jaar was natuurlijk een beetje vreemd, vanwege de coronaperikelen, maar met de ervaring van dit seizoen op zak hoop ik in 2021 de sterke lijn door te trekken en mijn eerste IndyCar-overwinning te boeken!”

Carpenter liet in een eerste reactie weten zeer tevreden te zijn over zijn debuutjaar. Hij verheugt zich op het vervolg in 2021. “Het IndyCar-seizoen 2020 is er eentje om nooit te vergeten,” aldus Carpenter. "Ondanks de door coronaproblematiek gelimiteerde tijd die Rinus heeft gehad om te wennen aan de IndyCar-bolide, heeft hij zich razendsnel ontwikkeld. Voor ons is het overduidelijk dat we met Rinus een winnaar in wording in ons team hebben. We zien er naar uit om vaker de gang naar het podium te maken!"

VeeKay mag na het seizoen meteen aan het werk. Op 2 november staat er op het Barber Motorsports Park in Birmingham, Alabama, een testdag gepland waar alle teams aan mogen deelnemen ter voorbereiding op volgend jaar.

De eerste race van 2021 is op 7 maart. De seizoensopener zal zoals vanouds in de straten van St. Petersburg worden gehouden.