Will Power pakt overtuigend pole in 'St Pete', VeeKay tiende

In de kwalificatie van de Grand Prix van St. Petersburg heeft Will Power voor de vijfde keer dit seizoen pole position te pakken. De Australiër is hard op weg om het all-time record van 67 poles van Mario Andretti te verbreken. Rinus VeeKay kwam niet verder dan de tiende plaats. De kwalificatie kenmerkte zich door chaos met de tijdmeting.

Eerst werd het veld in twee groepen gesplitst. De beste zes van elke groep mocht naar de 'Fast Twelve' . De beste zes coureurs van die ronde, mochten weer verder strijden om pole in de 'Fast Six'.

​​​​​Group 1

Deze groep bestond o.a. uit de titelrivalen, Scott Dixon en Josef Newgarden. De twee kwamen zonder problemen verder, hoewel Newgarden met de schrik vrij kwam na een lichte aanraking met de muur.

Group 2

Nu was Rinus Veekay aan de beurt in 'St Pete' . De Nederlander was 'on fire' en schoof op het laatst naar de tweede plaats. Dat was meer dan voldoende voor de 'Fast Twelve'. Colton Herta reed de eerste tijd. De Amerikaan ontpopte zich meteen als favoriet voor de pole.

Fast Twelve

De definitieve Fast Twelve liet lang op zich wachten. De wedstrijdleiding had zijn handen vol aan de incidenten in beide groepen en kende problemen met tijdwaarneming. VeeKay werd daar bijna de dupe van.

De Nederlander mocht toch door nadat zijn eerdere tijd onterecht werd afgepakt. Concurrent voor de rookie-titel, Alex Palou, lag eruit. Dat betekent dat de Nederlander morgen alleen nog maar hoeft te starten om Rookie Of The Year te worden.

In deze kwalificatie haalde de Nederlander het niet om naar de laatste ronde te gaan en werd uiteindelijk tiende. Verrassend genoeg waren de titelkandidaten ook uitgeschakeld. Dit terwijl Newgarden en Dixon nog één en twee werden in de race van vorig jaar. De kampioenschapsleider Dixon start elfde, terwijl zijn belager Newgarden negende staat. Het verschil in de stand is 32 punten.

Voormalig kampioen en koning van de pole Will Power maakte zijn status waar en kon makkelijk doorstoten naar de Fast Six. Colton Herta zette zijn goede lijn door en schaarde zich bij de favorieten in de strijd om de pole.

Fast Six, strijd om pole

Herta raakte tijdens zijn ronde lichtjes de muur, maar stond een lange tijd op de eerste plaats. Pas in de laatste seconden knalde Will Power alsnog zichzelf naar de eerste plek. In de ronde daarna verbeterde hij zich opnieuw en pakte overtuigend zijn 62ste pole uit zijn carrière. Herta mag als tweede starten en Patricio O'Ward begint als derde.

Morgen start de race rond 19.30 Nederlandse tijd.