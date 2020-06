Rinus van Kalmthout aan vooravond debuut: "Was lang onzeker"

Na lang wachten gaat het IndyCar-seizoen voor 2020 vannacht dan eindelijk van start. Nadat de eerste race, die aanvankelijk op 15 maart gepland stond, werd uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus, duurde het lang voordat de IndyCar-organisatie groen licht gaf om weer te racen. Nu de andere grote Amerikaanse raceklasse, Nascar, vorige maand alweer begonnen was met racen, was het echter wachten op de aanvang van het IndyCar-seizoen en vannacht om 2:00 uur is het dan eindelijk zo ver.

Een van de mensen die zal staan te popelen om te beginnen is de 19-jarige Rinus van Kalmthout. De Nederlander verkeerde, ondanks dat hij een vast racestoeltje bij Ed Carpenter Racing had weten af te dwingen, lang in onzekerheid of hij wel deel kon nemen aan de race in Texas. Het is namelijk verboden om vanuit Europa de Verenigde Staten in te reizen en dus ging er nogal een ingewikkeld traject vooraf aan zijn IndyCar-debuut. Nadat zijn management een flink aantal telefoontjes pleegde, kwam men tot de conclusie dat er slechts één mogelijke oplossing was. Als Van Kalmthout eerst veertien dagen in Mexico zou verblijven, was er een mogelijkheid dat hij toch de grens met de VS zou mogen oversteken.

En zo geschiedde, Van Kalmthout verbleef veertien dagen met zijn trainer in het Mexicaanse Cancún. Met wat hulp van IndyCar-prominenten wist zijn management Rinus 'VeeKay' toch de Verenigde Staten binnen te loodsen. Van Kalmthout staat dan ook te popelen om te beginnen: "Het was lang onzeker of het goed zou komen en het was heel vervelend dat ik het niet zelf in de hand had. Gelukkig hebben veel mensen hun best voor mij gedaan. Ik heb door deze rompslomp wel wat trainingen in de simulator moeten missen, maar ik ben al heel blij dat ik hier nu ben en kan niet wachten om te beginnen."

Geen publiek aanwezig bij debuut: "Gaan er het beste van maken"

Helaas mag bij de eerste IndyCar-race van 2020, net als bij de meeste sportmomenten die op dit moment doorgang vinden, geen publiek aanwezig zijn: "Het zal toch anders zijn om te racen voor lege tribunes. Mijn eigen ouders mogen niet eens bij mijn debuut aanwezig, maar ik leg me erbij neer. We gaan er het beste van maken."

Door de gebrekkige voorbereiding durft de 19-jarige Nederlander, ondanks dat hij eerder dit jaar getest heeft op de Texas Motor Speedway, niet meteen in te zetten op een topresultaat: "Hoewel die test goed ging en mijn team Ed Carpenter Racing gespecialiseerd is in het rijden op ovals. Een toptienklassering zou mooi zijn en een plaats in de top vijf helemaal fantastisch."