Races in Detroit geannuleerd, kalender omgegooid

De IndyCar-organisatie heeft de start van het seizoen verschoven naar 6 juni in plaats van eind mei. De races op het stratencircuit van Detroit zijn komen te vervallen. De planning is nu dat het seizoen begint op de Texas Motor Speedway.

Tevens heeft de IndyCar-leiding ervoor gekozen om het wegvallen van bepaalde races op te vangen door sommige evenementen te veranderen in een zogenaamde double-header; een weekend met twee races. Dit geldt voor de rondes op het 'normale' circuit van Indianapolis, de Iowa Speedway en Laguna Seca.

Laguna Seca is niet langer de afsluiting van het seizoen. Die rol is nu gereserveerd voor het Grand Prix-circuit van Indianapolis. Daar kan nog verandering in komen, aangezien de IndyCar-organisatie nog zoekt naar een alternatieve datum voor de ronde in St Petersburg.