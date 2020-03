Alle races tot eind april voorlopig geschrapt

Na de Formule 1 heeft ook de Indycar voorlopig alle evenementen afgelast. Vandaag zou de Grand Prix in St. Petersburg het seizoen openen, waar veel coureurs ook altijd naar uitkijken. Op het laatste moment is dit evenement geschrapt, terwijl iedereen al aanwezig was in Florida.

De verklaring van de Indycar: "Na zorgvuldige afweging, inclusief regelmatige communicatie met onze evenementpromotoren, gezondheidsfunctionarissen en de stadsbesturen in onze respectievelijke racemarkten met betrekking tot COVID-19, hebben we de beslissing genomen om alle Indycar-evenementen tot en met april te annuleren."

"Dit begint met de Grand Prix van St. Petersburg, die vandaag zou beginnen en loopt tot en met zondag 15 maart en gaat verder met de Indycar-race op Circuit of the Americas in Austin, Texas, die van 24 tot 26 april zou plaatsvinden. Hoewel we teleurgesteld zijn om de start van dit Indycar-seizoen uit te stellen en onze ongelooflijke fans zullen missen die ons elk jaar in St. Petersburg, Birmingham, Long Beach en Austin steunen, de veiligheid van onze fans, deelnemers, medewerkers, partners en media zal altijd onze topprioriteit blijven. We zullen doorgaan met het coördineren met volksgezondheidsdeskundigen en overheidsfunctionarissen terwijl we de geschikte plannen bepalen om ons schema te hervatten."