Power sluit COTA Open Test als snelste af, Van Kalmthout 18de

Will Power heeft op de enige representatieve testdag van de IndyCar Series op het Circuit of the Americas de snelste tijd gereden. De Australiër was twee tienden van een seconde sneller dan Alexander Rossi. Rinus van Kalmthout reed de 18de tijd.

Nadat de eerste testdag op dinsdag nog in het water viel door regenbuien en lage temperaturen, kon er op woensdag wel naar hartelust gereden worden. Vooral Van Kalmthout maakte van de gelegenheid gebruik om zoveel mogelijk ervaring op te doen in de bolide van Ed Carpenter Racing. Hij ging met 84 ronden van iedereen het meeste rond op het Circuit of the Americas.

De Nederlander kwam uiteindelijk tot een 1:48.2198, wat goed was voor de achttiende positie. Het verschil met de snelste man van de dag was uiteindelijk bijna anderhalve seconde. Dat was dus Power, die samen met Team Penske een zeer overtuigende indruk achterliet. Power en Rossi waren de enigen die onder de 1 minuut en 47 seconden doken.

McLaughlin beste rookie van de dag

De beste rookie van de dag is terug te vinden op de derde plaats: namens Penske zette Scott McLaughlin de derde tijd neer, op een halve seconde van Power. De Australiër, die zich normaal gesproken richt op de Australische Supercars, was een honderdste sneller dan regerend kampioen Josef Newgarden. Colton Herta noteerde de vijfde tijd voor Andretti Harding Steinbrenner, terwijl Simon Pagenaud op P6 eindigde met de vierde Penske.

De beste rookie die een heel IndyCar-seizoen afwerkt reed de zevende tijd: dat is Oliver Askew, die bij Arrow McLaren SP debuteert. Hij was ruim een tiende sneller dan de ervaren Scott Dixon, terwijl rookie Alex Palou (Dale Coyne Racing) en Patricio O'Ward (Arrow McLaren SP) de top tien afsloten.