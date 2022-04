Benelux bepaalt de dienst in kwalificatie E-Prix Rome

Stoffel Vandoorne, Robin Frijns en regerend kampioen Nyck de Vries hebben de top drie gevuld tijdens de eerste kwalificatie voor de eerste van totaal twee E-Prix' in Rome.

In de knock-out-fase duelleren steeds twee coureurs tegen elkaar. De snelste rijder mag dan door naar de volgende ronde. De knock-out-fase begint met een kwartfinale en gaat door tot er twee coureurs overblijven. Om in de knock-out-fase te komen, moet iedere piloot in groep A of B bij de beste vier eindigen. Vandoorne en Frijns schopten het tot de finale waar uiteindelijk de Belg met de nummer één startpositie er vandoor ging.

De Zwitser Edoardo Mortara leidt voor aanvang van de eerste ontmoeting in Italië het kampioenschap met 43 punten. De Vries volgt met 38 punten. Vandoorne schuift dankzij de vier punten voor pole door naar P3 met 31 punten. Frijns staat negende met 24 punten.

De eerste E-Prix van Rome, ronde vier van het Formula E-kampioenschap, begint om 15.04 uur Nederlandse tijd en is te volgen op één van de kanalen van Ziggo Sport.