Feest voor Mercedes: De Vries wint voor Vandoorne

Mercedes-EQ begint haar afscheidstournee in de Formule E op indrukwekkende wijze. De autofabrikant scoorde bij de openingsrace op het Riyadh stratencircuit in Saoedi-Arabië meteen een dubbelzege. Regerend kampioen Nyck de Vries kwam als eerste over de meet voor teamgenoot Stoffel Vandoorne, die door een fout bij het activeren van de Attack Mode de winst uit handen gaf. Jake Dennis maakt het podium compleet.