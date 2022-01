De Vries zonder startnummer #1: "We hebben er niet echt over gehad"

Nyck de Vries begint als titelverdediger aan het nieuwe Formule E-seizoen, dat volgende week vrijdag begint in Saudi-Arabië. In tegenstelling tot F1-wereldkampioen en landgenoot Max Verstappen, behoudt de Mercedes-EQ-coureur zijn eigen startnummer #17. Tegenover Motorsport.com legt de Vries uit waarom.



''In alle eerlijkheid hebben we het niet eens echt gehad over de mogelijkheid om met nummer 1 te gaan rijden. We racen met startnummers 5 [teamgenoot Stoffel Vandoorne] en 17 omdat de letters E en Q de vijfde en zeventiende letter in het alfabet zijn. Stoffel heeft de E en ik de Q. De startnummers maken dus onderdeel uit van het verhaal van dit team. Daarnaast had ik ook niet met nummer 1 willen rijden. Ik ben blij met nummer 17 en daarom houd ik hem.''



De Vries blij met nieuw kwalificatieformat

In 2021 was er veel kritiek over de opzet van de kwalificatiesessie. De coureurs die bovenaan stonden in het kampioenschap moesten als eerste de baan op en dat was zeer nadelig. De baan was nog 'groen' en daardoor plaatsten de top van het klassement zich vaak niet dan wel voor Superpole, het laatste segment waar wordt gestreden om de eerste startplek.



Voor aankomend seizoen is het format op de schop gegooid en de regerend kampioen is daar meer dan tevreden over. ''Ik ben daar eigenlijk heel erg lovend over'', vervolgt de Nederlander. ''Ik denk dat het voor meer stabiliteit en constantheid gaat zorgen. Ik geloof niet dat we iemand zullen zien domineren of een situatie krijgen waarin het kampioenschap twee weekenden voor het einde al beslist wordt. Alle teams en rijders zitten zo dicht bij elkaar. Maar er zal zijn wel een groepje zijn dat beter presteert dan de rest.''



Vanaf dit jaar worden voorafgaand aan de kwalificatie de rijders verdeeld in twee groepen van elf, gebaseerd op de tussenstand in het kampioenschap. Beide groepen hebben tien minuten om een tijd neer te zetten. De top vier van beide groepen gaan door naar een knock-outfase, met vier kwartfinales, twee halve finales en een finale. De winnaar van de finale start vanaf pole position, terwijl de verliezer als tweede start. De verliezers van de halve finales starten als derde en vierde, waarbij hun tijd in deze ronde hun volgorde bepaalt. De verliezers van de kwartfinales starten vanaf de posities vijf tot en met acht, waarbij hun tijd in deze ronde hun volgorde bepaalt. De coureurs die niet doorgingen naar de kwartfinales nemen de overige posities in. Hierbij starten de coureurs die in de groep van de winnaar van de finale zaten vanaf de oneven posities en de coureurs uit de andere groep vanaf de even posities.



Toekomstplannen

Mercedes verdwijnt na 2022 uit de Formule E. Of Nyck de Vries zijn heil ergens anders gaat zoeken, is nog maar de vraag. Een langer verblijf in de elektrische klasse behoort zeker nog tot de opties. ''Daar sta ik zeker voor open. Sterker nog: ik hoop dat ik in de Formule E kan blijven racen en het kan blijven combineren met het WEC of iets anders in het langeafstandsracen. Die twee dingen samen vormen een heel mooi programma vormen en geven je een drukbezet schema, waardoor ik scherp en actief kan blijven in de wereld, wat volgens mij heel erg belangrijk is. Dus mijn doel is zeker om in de Formule E te blijven en dat te blijven combineren met iets in de endurance.''