Hyderabad tekent intentieverklaring voor Formule E-race in 2023

India is weer een stapje dichter bij het organiseren van een Formule E-race. In Hyderabad hebben officials van de elektrische raceklasse en de provincie Telangana een intentieverklaring getekend. Dat houdt in dat de Formule E samen met de provincie en de stad gaat kijken naar de haalbaarheid van een ePrix in 2023.

Formule E-directeur Alberto Longo: "We verwelkomen de belangstelling van Hyderabad en Telangana voor het organiseren van een Formule E-race. Met deze intentieverklaring kunnen we de potentie voor een terugkeer van een globale autosportklasse naar India verder verkennen. Mahindra Racing is al sinds het begin een vaste waarde in ons kampioenschap en ik kan iedereen verder alleen maar aanraden om eind deze maand in te schakelen om hun verrichtingen te volgen."

Het nieuwe seizoen - de achtste jaargang voor de Formule E - begint namelijk in het weekend van 28 en 29 januari in Diriyah, Saoedi-Arabië. Voor het negende seizoen - de eerste jaargang met de nieuwe Gen3-auto - hebben al meer dan twintig steden belangstelling getoond om een ePrix te huisvesten, waaronder dus Hyderabad.