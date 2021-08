Vandoorne op pole, Evans heeft beste kans op titel

Stoffel Vandoorne heeft zijn elektrische Mercedes op pole gezet in Berlijn. Op het hobbelige en betonnen circuit op de luchthaven van Tempelhof was de Belg de snelste met een tijd van 1.06.794. Oliver Rowland werd tweede op meer dan een tiende achterstand.

Leider in de stand Nyck de Vries (95 punten) houdt zicht op het Formule E wereldkampioenschap met een 13de plek in de kwalificatie, maar moet dan wel de race van zijn leven rijden. Zijn directe concurrenten Edoardo Mortara (92 punten) Jake Dennis (91 punten) en Mitch Evans (90 punten) staan namelijk voor hem.

Evans, beginnend op P4, heeft van het viertal de beste papieren om het elektrische wk binnen te slepen. De Nieuw-Zeelander, uitkomend voor Jaguar, kan het kampioenschap opeisen zonder één gewonnen wedstrijd in het seizoen.

De andere Nederlandse titelkandidaat Robin Frijns lijkt door zijn 21ste startplek kansloos op het kampioenschap. De Envision Virgin Racing-coureur heeft een wonder nodig om alsnog gekroond te worden als eerste FE-wereldkampioen.

Voor Audi en BMW zal deze race de laatste zijn in de Formule E. De autofabrikanten stappen uit het elektrisch racen en gaan zich meer focussen op andere klasses. Er bestaat ook een kans dat Mercedes de FE verlaat. Vooralsnog staat het Duitse team nog niet ingeschreven voor volgend seizoen.

De laatste E-Prix van dit seizoen is om 15.34 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is te volgen op Eurosport en Ziggo Sport. Het 24-koppige veld rijdt nu in de tegenstelde richting (met de klok mee).