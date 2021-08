Waarom de kwalificatie de titelstrijd gaat beslissen

Nyck de Vries en Robin Frijns komen als WK-leiders naar Berlijn voor het slotweekend in het Formule E-seizoen van 2020-2021. Beide Nederlanders liggen op poleposition voor de titel maar of dat voorafgaand aan de grote finale een voordeel is, is maar de vraag.

Als een coureur de rangschikking aanvoert, geeft dat een groot nadeel. In de kwalificatie tijdens Q1 moeten de zes beste rijders van de tussenstand als eerste de baan op om een tijd te zetten in de hoop zich te plaatsen voor Super Pole. Daarna volgen nog drie groepen, ook met zes coureurs. De zes snelste piloten plaatsen zich voor Super Pole.

Meestal loopt dat op een teleurstelling uit voor de zes klassementsleiders. De eerste groep veegt altijd de baan schoon voor de achttien coureurs die vaak daarna komen. Het gevolg: geen plekje in Super Pole en vaak starten in midden -of achterveld.

Nyck de Vries kwalificeerde zich zaterdag als 19de en Frijns als 23ste na een klein foutje. Met bijna gelijkwaardige wagens en circuits waar inhalen niet makkelijk gaat, is vaak de race al verloren. Heel soms kwalificeert een rijder uit de eerste groep zich wel voor Super Pole, zoals Antonio Felix da Costa, maar dat is meer de regel dan de uitzondering.

Doordat elke E-Prix-weekend door de gevolgen van het kwalificatieformat het veld flink wordt gehusseld, zijn er ook veel verschillende winnaars (11 uit 14 races) en is het verschil in punten tussen de rijders niet groot.

Het is de wet van de remmende voorsprong. De coureur die bovenaan te vinden, scoort weinig of geen punten, terwijl de piloot die lager staat in de rangschikking wel veel punten kan scoren door een betere startpositie en de stand weer gelijk trekt.

Zondagochtend is de laatste kwalificatie van het seizoen. De Vries leidt nog steeds het wk met de kleinste marge. Frijns heeft zes punten minder en staat vijfde. De Nederlanders zullen weer als eerste een run moeten maken in Q1 met waarschijnlijke nadelige gevolgen. De kans is groter dat iemand uit de tweede groep in Q1 de leiding in het WK gaat pakken, maar in de Formule E weet je het nooit.

De kwalificatie begint vandaag om 11.30 uur Nederlandse tijd en is te zien op Eurosport en Ziggosport. De beslissing voor het kampioenschap valt vanmiddag tijdens de race die om 15.34 begint.