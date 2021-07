In de Formule E, tijdens de tweede E-Prix van London van afgelopen zondag gebeurde er wel iets heel opmerkelijks achter de Safety Car (SC). Lucas di Grassi besloot tijdens een neutralisatie op de achtste positie de pits in te duiken en een paar tellen stil te staan bij zijn garagebox. Niet voor een pitstop, zo blijkt, maar om posities goed te maken. De Braziliaan, rijdend voor Audi Sport ABT, komt door zijn 'sluwe' actie prompt aan de leiding te liggen. Dit plan kon slagen, omdat het tempo van de SC erg langzaam reed op het rechte stuk voor start -en finish. Een weg via de pit lane bleek de snelste route.

De wedstrijdleiding had het 'trucje' echter snel door en vond dit niet door de beugel kunnen. Di Grassi kreeg vlak na de hervatting van de race een drive-thru-penalty in zijn schoot geworpen. De Braziliaan, die aan de leiding reed, weigerde dat en kreeg hierdoor op het eind de zwarte vlag toegezwaaid. Een zwarte vlag betekent dat een coureur uit de wedstrijd wordt gehaald.

Doordat Di Grassi een straf kreeg, werd Alex Lynn de overwinnaar. Nyck de Vries schoof op naar de tweede plaats.



Hieronder de beelden: