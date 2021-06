Kwalificatie: Nederlanders weer in achterveld, Rowland op pole

Nyck de Vries en Robin Frijns staan voor de tweede E-Prix in Mexico opnieuw in het achterveld. De Vries start als 19de en kampioenschapsleider Frijns start als 21ste. Oliver Rowland pakte dit keer de pole en versloeg met bijna twee tienden Pascal Wehrlein. In de kwalificatie van zaterdag waren de rollen omgedraaid.

Wehrlein aast op revanche. De E-Prix op zaterdag op het Autodromo Miguel E Abded - circuit eindigde in een grote teleurstelling voor de Porsche-coureur. Wehrlein was heer en meester en kwam als eerste over de eindstreep. Echter, door het overtreden van het bandenreglement werd hij gediskwalificeerd. Audi profiteerde en scoorde een 1-2 met Antonio Felix da Costa en René Rast.

De race start zondagavond 23.04 uur Nederlandse tijd.